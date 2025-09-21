Κυβερνοεπίθεση: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Πρώτη ακύρωση πτήσης από Βρυξέλλες για Αθήνα

Για δεύτερη μέρα συνεχίζεται η ταλαιπωρία χιλιάδων ταξιδιωτών σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, καθώς τα συστήματα check in δεν έχουν αποκατασταθεί μετά την κυβερνοεπίθεση. Δεκάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί, οι περισσότερες στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών και το Χίθροου του Λονδίνου.

Μάλιστα, σήμερα έγινε η πρώτη ακύρωση που αφορά σε πτήση από τις Βρυξέλλες με προορισμό το Ελευθέριος Βενιζέλος. Η πτήση 623 της Aegean που ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει απόψε στις 8, τελικά ακυρώθηκε. Ωστόσο, γενικότερα η κατάσταση στο Ελευθέριος Βενιζέλος έχει εξομαλυνθεί σε σχέση με χθες, αφού σήμερα δεν είναι τόσο μεγάλες οι καθυστερήσεις.

Ωστόσο, αν και το το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν διαθέτει το σύστημα το οποίο έχει πληγεί από την κυβερνοεπίθεση, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, δεδομένου ότι πάντα υπάρχει μία πιθανότητα «ντόμινο» στα συστήματα.

Οι χάκερς έπληξαν χθες τα συστήματα τσεκ-ιν και επιβίβασης που παρέχει η Collins Aerospace, η οποία ανήκει στην RTX, προκαλώντας αναστάτωση στη λειτουργία του Χίθροου του Λονδίνου, του αεροδρομίου του Βερολίνου και αυτού των Βρυξελλών, όπου επιβάτες χρειάστηκε να κάνουν μεγάλες ουρές και να βρεθούν αντιμέτωποι με δεκάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων.

Τα προβλήματα είχαν μειωθεί σημαντικά σήμερα το πρωί, παρά το γεγονός ότι συνεχίζονταν κάποιες καθυστερήσεις, σύμφωνα με αερολιμενικούς αξιωματούχους και με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, ενώ περιφερειακές ρυθμιστικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ερευνούν τα αίτια του επεισοδίου.

Η RTX χαρακτήρισε το επεισόδιο «προσωρινή διακοπή που σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο» και δήλωσε πως επηρέασε το λογισμικό της MUSE, το οποίο χρησιμοποιούν αρκετές αεροπορικές εταιρείες. Η RTX δεν ήταν σήμερα άμεσα διαθέσιμη για να σχολιάσει.

Βρυξέλλες: To αεροδρόμιο έκανε γνωστό ότι τα προβλήματα θα συνεχιστούν και αύριο

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα καθώς οι χάκερς «χτύπησαν» κρίσιμο λογισμικό εξωτερικού παρόχου, χρησιμοποιούμενο από σχεδόν όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Η επίθεση δεν έπληξε τα συστήματα του ίδιου του αεροδρομίου, αλλά ένα πρόγραμμα που διαχειρίζεται το τσεκ- ιν (check-in), τις κάρτες επιβίβασης και τις αποσκευές.

Παρά τη χρήση χειροκίνητων διαδικασιών και την ενίσχυση του προσωπικού, περίπου 45πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ υπήρξαν πολύωρες καθυστερήσεις και έξι αεροσκάφη προσγειώθηκαν σε άλλα βελγικά αεροδρόμια. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε λόγω της «Ημέρας χωρίς Αυτοκίνητο» στις Βρυξέλλες, κάνοντας ακόμα δυσκολότερη την πρόσβαση στο αεροδρόμιο.

Αν και ορισμένες διεθνείς αναφορές αφήνουν υπόνοιες για ρωσική εμπλοκή, οι βελγικές αρχές αποφεύγουν τέτοιες δηλώσεις, τονίζοντας την ανάγκη προσοχής, καθώς φιλοξενούνται θεσμικά όργανα της ΕΕ. Έρευνες διεξάγονται τόσο για πιθανή διαρροή προσωπικών δεδομένων όσο και για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης.

Η τελευταία ανακοίνωση του αεροδρομίου έκανε γνωστό ότι τα προβλήματα θα συνεχιστούν και αύριο, γεγονός που την αναγκάζει να ακυρώσει πολλές πτήσεις.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες τους και να προσέρχονται στο αεροδρόμιο τουλάχιστον τρεις ώρες νωρίτερα.

Χίθροου: Έντονες αντιδράσεις από τις αεροπορικές εταιρείες

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο του Χίθροου έχουν περιοριστεί σημαντικά.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, 7 πτήσεις έχουν ακυρωθεί, ενώ σε 18 πτήσεις σημειώνονται καθυστερήσεις.

Οι αεροπορικές εταιρείες εκφράζουν έντονες αντιδράσεις. Σε δηλώσεις τους κάνουν λόγο για εξοργιστική κατάσταση, καθώς, η χθεσινή κυβερνοεπίθεση οδήγησε σε προβλήματα που επηρέασαν τουλάχιστον 500 πτήσεις. Το αποτέλεσμα ήταν τεράστιες καθυστερήσεις, πολύωρες ουρές και μεγάλη ταλαιπωρία, με αρκετούς ταξιδιώτες να αναγκάζονται να διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχεία στο αεροδρόμιο.

Οι εταιρείες υποστηρίζουν ότι αναγκάστηκαν να καλύψουν με δικά τους έξοδα το φαγητό και τη διαμονή των επιβατών, παρόλο που θεωρούν πως άλλοι θα έπρεπε να είναι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της κρίσης.

Την ίδια στιγμή, πολλά ερωτήματα και ανησυχίες προκύπτουν για το ποιος κρύβεται πίσω από την κυβερνοεπίθεση. Η αντιπολίτευση, και συγκεκριμένα οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, ζητούν από την κυβέρνηση να διερευνήσει άμεσα αν πίσω από την επίθεση βρίσκεται ο Βλαντιμίρ Πούτιν, στοχεύοντας πλέον τα βρετανικά κυβερνοσυστήματα.