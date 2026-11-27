Κυβερνοεπίθεση δέχθηκε το γαλλικό διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο AFP, με αποτέλεσμα να τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας η πλατφόρμα AFP Forum, μέσω της οποίας οι συνδρομητές έχουν πρόσβαση στο δημοσιογραφικό περιεχόμενο του πρακτορείου.

Η διοίκηση του AFP ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς πραγματοποιήθηκε η παραβίαση και ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτήν.

Σύμφωνα με εσωτερικό μήνυμα της διοίκησης προς τους εργαζομένους, η κυβερνοεπίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, περίπου στη 1:30 π.μ. (ώρα Παρισιού). Στόχος ήταν η πλατφόρμα AFP Forum, την οποία χρησιμοποιούν οι πελάτες του πρακτορείου για να αναζητούν και να κατεβάζουν ειδήσεις, φωτογραφίες και άλλο δημοσιογραφικό υλικό.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, μόλις έγινε αντιληπτή η εισβολή, οι τεχνικές ομάδες του AFP έλαβαν άμεσα μέτρα για να περιορίσουν την επίθεση και αποφάσισαν να διακόψουν προληπτικά τη λειτουργία της πλατφόρμας.

«Το AFP Forum παραμένει εκτός λειτουργίας μέχρι νεότερης ενημέρωσης», ανέφερε η διοίκηση στο μήνυμά της.

Όπως έγινε γνωστό, το πρακτορείο προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης στο περιεχόμενό του στους συνδρομητές, έως ότου αποκατασταθεί η λειτουργία της πλατφόρμας.

Προειδοποίηση για πρωτοφανή επίπεδα κυβερνοαπειλών στη Γαλλία

Την ίδια ημέρα, ο επικεφαλής της γαλλικής υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας, Βενσάν Στρίμπελ, προειδοποίησε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές επίπεδο ψηφιακών απειλών, ζητώντας τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την ενίσχυση της προστασίας απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις.

«Αντιμετωπίζουμε ένα επίπεδο απειλής που δεν έχει προηγούμενο, με ένταση που δεν έχουμε βιώσει ποτέ στο παρελθόν», δήλωσε σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη κοινής δράσης, προκειμένου να ενισχυθούν οι άμυνες της χώρας απέναντι στις ολοένα αυξανόμενες ψηφιακές επιθέσεις.

Νέο περιστατικό σε μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων στην Ευρώπη

Η επίθεση στο AFP έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών κυβερνοασφάλειας που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε ευρωπαϊκές χώρες.

Την Πέμπτη, η FIFA, η οποία έχει την έδρα της στη Ζυρίχη της Ελβετίας, επιβεβαίωσε στο Al Jazeera ότι έπεσε επίσης θύμα κυβερνοεπίθεσης. Από την παραβίαση, οι δράστες απέκτησαν χωρίς άδεια πρόσβαση σε προσωπικά και επαγγελματικά δεδομένα.

Παράλληλα, τον Οκτώβριο, αρκετές γαλλικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ δέχθηκαν κυβερνοεπίθεση, η οποία χαρακτηρίστηκε πρωτοφανής. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η θερμοκρασία στα ψυγεία και τους καταψύκτες των καταστημάτων, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τους 50 βαθμούς Κελσίου.

Αντίστοιχα περιστατικά καταγράφηκαν στις αρχές Νοεμβρίου και σε καταστήματα δέκα ακόμη ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, το Βέλγιο και η Σουηδία.

Την ίδια ώρα, το Ιράν χαρακτήρισε «αβάσιμες» τις κατηγορίες που διατύπωσε το Παρίσι και καταδίκασε αυτό που αποκάλεσε «παρωχημένη πολιτική της απόδοσης κατηγοριών στην Ισλαμική Δημοκρατία».