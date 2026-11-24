ΗΚεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) και το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (ODNI) εντόπισαν πρόσφατα παραβίαση της κυβερνοασφάλειάς τους, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την έκθεση ορισμένων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών, ανέφεραν την Τρίτη οι New York Times, επικαλούμενοι πηγές με γνώση του θέματος.

Οι κυβερνοεπιθέσεις έπληξαν δίκτυο που χρησιμοποιείται για την άντληση και ανάλυση πληροφοριών από δημόσια διαθέσιμες, μη διαβαθμισμένες πηγές.

Αν και δεν έχει διευκρινιστεί ποιες ακριβώς μη διαβαθμισμένες πληροφορίες παραβιάστηκαν, εκτιμάται ότι η κυβερνοεπίθεση εξέθεσε και πληροφορίες άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών, πρόσθεσαν οι New York Times.

Σε ερώτηση σχετικά με το δημοσίευμα, το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (ODNI) ανέφερε ότι «δεν υπήρξαν διαταραχές στη λειτουργία κρίσιμων υποδομών ή διαβαθμισμένων συστημάτων».

Η είδηση της παραβίασης έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πρόσφατων περιστατικών δυσλειτουργίας τεχνολογικών συστημάτων και κυβερνοασφάλειας, μεταξύ των οποίων και μια παραβίαση που αναφέρθηκε στο υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ.