Κυβερνοεπιθέσεις σε σούπερ μάρκετ: «Ζημιές» στις πωλήσεις έως και 250 εκατ. ευρώ

Μειωμένες εμφανίστηκαν οι πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου του ολλανδικού ομίλου λιανεμπορίου, Ahold Delhaize, του οποίου τα καταστήματα σε Ολλανδία, Βέλγιο και Ηνωμένων Πολιτειών, έγιναν στόχος κυβερνοεπιθέσεων .

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο όμιλος σε ανακοίνωσή του οι «ζημιές» από τις μειωμένες πωλήσεις φτάνει περίπου τα 250 εκατομμύρια ευρώ.

Η κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα είχε ως αποτέλεσμα να αδειάσουν τα ράφια των καταστημάτων. «Με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις, αναμένουμε ότι το περιστατικό θα μειώσει τις καθαρές πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου κατά 200 έως 250 εκατομμύρια ευρώ», ανέφερε η εταιρεία κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

«Οι κυβερνοαπειλές αποτελούν ολοένα και πιο σκληρή πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις σήμερα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Φρανς Μύλερ.

Ο διευθύνων σύμβουλος ανέφερε ότι, παρότι η επίθεση «εύλογα απαίτησε σημαντική προσοχή», θα πρέπει να αξιολογηθεί στις πραγματικές της διαστάσεις. «Η αντίδρασή μας αποδεικνύει την ανθεκτικότητα της επιχείρησής μας. Το περιστατικό δεν καθορίζει την επιχείρησή μας», δήλωσε.