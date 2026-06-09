Κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Κ. Χατζηδάκη στο Κιλκίς

Κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο της Ν.Δ. Κωστή Χατζηδάκη περιοδεύει στον νομό Κιλκίς.

Την περιοχή του Κιλκίς επισκέπτεται σήμερα από το πρωΐ κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας Κωστή Χατζηδάκη με την συμμετοχή του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάση Καββαδά, του αντιπροέδρου της Βουλής Γιώργου Γεωργαντά, οι οποίοι συναντώνται με φορείς της πόλης.

Ο Κωστής Χατζηδάκης επισκέφθηκε μεγάλη βιομηχανική μονάδα ζυμαρικών όπου δήλωσε εντυπωσιασμένος όταν πληροφορήθηκε ότι η εταιρεία πουλάει μακαρόνια στην Ιταλία, δείγμα ότι η η ελληνική βιομηχανία βρίσκεται σε καλό δρόμο.

Στη συνέχεια το κλιμάκιο επισκέφτηκε το Επιμελητήριο όπου στο επίκεντρο βρέθηκαν θέματα που αφορούν στο πώς θα μπορέσει η επιχειρηματικότητα να βοηθηθεί, καθώς υπάρχουν γνωστά προβλήματα, όπως διατυπώθηκε

Από την πλευρά του ο Θανάσης Καββαδάς είχε το πρωΐ συνάντηση με αγρότες της περιοχής οι οποίοι του εξέφρασαν το αίτημα για επίσπευση των επιδοτήσεων.