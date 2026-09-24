Κυβερνητική πηγή για Ερντογάν: Να χαμηλώσει η ένταση που δεν ανεβάσαμε εμείς

Aνώτατη κυβερνητική πηγή, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, ανέφερε ότι «οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι «είμαστε γείτονες. Είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία, να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο. Το σημαντικό, αυτή τη στιγμή, είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς».

Ερντογάν: Είμαστε γείτονες και σύμμαχοι με την Ελλάδα, όχι εχθροί

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι «η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ».

Ο Τούρκος πρόεδρος, ερωτηθείς για τις εκλογές που διεξαχθούν στην Ελλάδα, σχολίασε ότι «δεν έχουμε κάποια πρόθεση να ασχοληθούμε με την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας ή άλλων γειτόνων μας. Το αν στην Ελλάδα γίνονται εκλογές, αν αλλάζει η κυβέρνηση, αν αλλάζει η αντιπολίτευση, αυτά δεν είναι δική μας υπόθεση».

Πρόσθεσε ότι «δική μας υπόθεση είναι τα δικαιώματα της Τουρκίας, η ασφάλειά της, η διαφύλαξη της ειρήνης και της γαλήνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τόσο ευαίσθητες και σημαντικές ώστε να μην χρησιμοποιούνται ως προεκλογικό υλικό. Από αυτή την οπτική εξετάζουμε τις εν λόγω αντιπαραθέσεις. Εμείς έχουμε εστιάσει στην δική μας ατζέντα και τώρα ασχολούμαστε με τις δικές μας υποθέσεις», συμπλήρωσε.

Βέβαιος ο Ερντογάν ότι θα αποκτήσει τα F-35

Νωρίτερα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Άγκυρα θα αποκτήσει εκ νέου πρόσβαση στο αμερικανικό πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35, δηλώνοντας ότι αναμένει «συγκεκριμένα» βήματα από την Ουάσινγκτον προς αυτή την κατεύθυνση.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε θετική διάθεση σχετικά με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για την επιστροφή του από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Αναμένουμε αυτή η διάθεση να μεταφραστεί πλέον σε συγκεκριμένα βήματα. Συνεχίζουμε τις συζητήσεις για το θέμα. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε αποτελέσματα», πρόσθεσε.