Κυβερνητική παρουσία στη ΔΕΘ σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Διακοπές δίπλα στους πυρόπληκτους κάνει φέτος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο αρχικός σχεδιασμός για ανάπαυση, πριν την τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές ανατράπηκε. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πήγε ο ίδιος στους κατεστραμμένους τόπους προκειμένου να συμπαρασταθεί στους πολίτες που είδαν τις περιουσίες του να χάνονται. Εξάλλου τα ζητήματα της καθημερινότητας, μαζί με την επικαιρότητα, αποτελούν σημεία αιχμής για το κόμμα.

Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται για την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχοντας, ως αξιωματική αντιπολίτευση, το προνόμιο να διαχειριστεί μόνο του το δεύτερο Σαββατοκύριακο θα επιχειρήσει να στρέψει τους προβολής της δημοσιότητας πάνω του. Αυτό που θα θελήσουν είναι να έχουν μία κυβερνητική παρουσία. Κύριος πυλώνας του εγχειρήματος το αναθεωρημένο κυβερνητικό του πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να διαθέτει και αρκετές νέες προτάσεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να δώσει το στίγμα του κόμματος που θα είναι αμιγώς πολιτικό. ” Όχι στους εύκολους εντυπωσιασμούς, όχι στον λαϊκισμό, όχι στις άκρατη παροχολογία “, είναι το δόγμα που θα ακολουθήσουν. Και αυτά τα σημεία θα βάλουν απέναντι, τόσο προς την Νέα Δημοκρατία, όσο και προς την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Ειδικά για τον τελευταίο υπάρχει η γενική αίσθηση στο κόμμα πως η δημοσκοπική του άνοδος είναι ακραία. Θεωρούν δηλαδή, πως τα νούμερα που εμφανίζει, δεν εκπροσωπούν την πραγματικότητα. Παράλληλα εκτιμούν πως επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα τεχνικό δίπολο μεταξύ Μητσοτάκη – Τσίπρα. Και αυτό γιατί, πάντα κατά τη γνώμη της “Χαριλάου Τρικούπη”, είναι πιο βολικό για την κυβέρνηση.

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