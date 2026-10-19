Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: Ας σταματήσουν να αναζητούν κρυφές ατζέντες στη ΝΔ και ας απαντήσουν για τη δική τους

Σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπολύουν κυβερνητικές πηγές, με αφορμή τη συζήτηση για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, ξεκαθαρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ως αποκλειστικό στόχο την αυτοδυναμία και αποκλείει κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με κόμματα της Ακροδεξιάς ή άλλους πολιτικούς σχηματισμούς που χαρακτηρίζει λαϊκιστικούς.

Όπως επισημαίνουν, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σειρά υπουργών έχουν επανειλημμένα και κατηγορηματικά απορρίψει τέτοια σενάρια, κατηγορώντας την αξιωματική αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να συντηρήσει τη συζήτηση περί «κρυφής ατζέντας» της Νέας Δημοκρατίας.

«Ας σταματήσουν, λοιπόν, στο ΠΑΣΟΚ να αναζητούν δήθεν “κρυφές ατζέντες” στη Νέα Δημοκρατία και ας απαντήσουν για τη δική τους», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι κυβερνητικές πηγές.

Παράλληλα, επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ για την απόφαση του συνεδρίου του να αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια συνεργασία που ουδέποτε ζητήθηκε από την κυβερνητική παράταξη.

Στο ίδιο πλαίσιο, θέτουν ζήτημα πιθανών συνεργασιών του ΠΑΣΟΚ με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και άλλες δυνάμεις της Αριστεράς, υπενθυμίζοντας την κοινή υπογραφή πρότασης δυσπιστίας με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Ως πρόσθετο επιχείρημα επικαλούνται τις προσχωρήσεις στο ΠΑΣΟΚ βουλευτών που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Καταλήγοντας, οι κυβερνητικές πηγές επαναλαμβάνουν ότι «η Νέα Δημοκρατία έχει έναν και μοναδικό στόχο: την αυτοδυναμία», χαρακτηρίζοντάς την απολύτως ξεκάθαρη πολιτική επιλογή που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης ή παρερμηνείας.