Κυβερνητικές πηγές για τουρκολιβυκό: Η Ελλάδα ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τους κινδύνους στην Ανατ. Μεσόγειο

Τους κινδύνους που ενέχει για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης, ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, μετά από οδηγίες του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη.

Όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές:

«Κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, ενημέρωσε προ ολίγου το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο κλειστών διαβουλεύσεων και υπό το λήμμα “Λοιπά Θέματα” (AOB), για την πρόσφατη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης περί έγκρισης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019, επισημαίνοντας τους κινδύνους που ενέχει για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο».