«Ηαπόφαση αυτή τιμά τον κύριο Λιάκο έπραξε το σωστό για τον ίδιο και την παράταξη, με βάση την εξέλιξη της υπόθεσης», σχολίασαν κυβερνητικές πηγές μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου.

Το θέμα που είχε προκύψει με τον Βαγγέλη Λιάκο είχε προκαλέσει αμηχανία στην κυβέρνηση, αλλά και πολλές γκρίνιες στο στρατόπεδο της ΝΔ. Υπουργοί, βουλευτές και στελέχη δημοσίως είχαν πάρει αποστάσεις τονίζοντας ότι το κλίμα που είχε δημιουργηθεί ζημίωνε τόσο την κυβέρνηση, όσο και το κόμμα.

Υπουργοί και βουλευτές ζητούσαν την παραίτηση Λιάκου

Υπουργοί και γαλάζιοι βουλευτές είχαν πάρει σαφή θέση και ζητούσαν την παραίτηση Λιάκου.

Ο βουλευτής Κυκλάδων Φίλιππος Φόρτωμας είχε δηλώσει πρόσφατα ότι «ο κ. Λιάκος θα έπρεπε να διευκολύνει την κυβέρνηση». Ο βουλευτής Α’ Αθηνών Αγγελος Συρίγος είχε δηλώσει ότι αν βρισκόταν στη θέση του κ. Λιάκου, ο ίδιος θα είχε παραιτηθεί.

Από την πλευρά του ο Μάκης Βορίδης είχε θέσει ζήτημα «πολιτικής ευθιξίας», υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος είχε παραιτηθεί από την κυβέρνηση για λόγους ευθιξίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Στέλιος Πέτσας είχε αφήσει αιχμές που πίεζαν προς την κατεύθυνση της αποχώρησης.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης είχε σχολιάσει επικριτικά τη στάση του υφυπουργού, επισημαίνοντας ότι κανένας άλλος βουλευτής της ΝΔ δεν τοποθέτησε συγγενικό του πρόσωπο ως επιστημονικό συνεργάτη, σε αντίθεση με τον κ. Λιάκο.

Ο πουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας πρόσφατα είχε κρατήσει αποστάσεις από τον Βαγγέλη Λιάκο, μιλώντας για «θεσμική και πολιτική υπευθυνότητα».