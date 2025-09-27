Κυβερνητικές πηγές για ΟΠΕΚΕΠΕ: Aπροκάλυπτη εργαλειοποίηση και «κυνήγι μαγισσών»

Για απροκάλυπτη εργαλειοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και «κυνήγι μαγισσών» κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας.

«Σχεδόν τρεις μήνες από τη διαβίβαση της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, είχαμε ακόμα μία “μεγάλη ανακάλυψη”, σε δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας» αναφέρουν χαρακτηριστικά, προσθέτοντας:

«Αυτή τη φορά το “κυνήγι μαγισσών” έχει ως επίκεντρο ένα και μόνο τηλεφώνημα του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκου Μπαμπασίδη, στο οποίο απαντούσε σε καταγγελία αγρότη σε συνεργάτη της προεδρίας της κυβέρνησης, αρμόδιο να δέχεται καταγγελίες πολιτών και ο οποίος την έλαβε και τη διαβίβασε, όπως και τη σχετική απάντηση σε αυτή. Ο εν λόγω αγρότης, μάλιστα, έχει προσφύγει στις αρχές για τη συγκεκριμένη υπόθεση, διεκδικώντας τα ποσά που θεωρεί ότι θα έπρεπε να του έχουν καταβληθεί».

Καταλήγοντας, οι κυβερνητικές πηγές, αφού κάνουν λόγο για κυνήγι μαγισσών, σημειώνουν:

«Η εργαλειοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πια απροκάλυπτη, όταν όλες οι πτυχές της υπόθεσης ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και, ταυτόχρονα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής».