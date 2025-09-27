Κυβέρνηση: Προσπάθεια “θετικής ατζέντας” αλλά και εσωκομματικά μέτωπα

Του Βαγγέλη Πλάκα

Στην κυβερνητική στρατηγική προτεραιότητα παραμένει να επικοινωνηθούν τα μέτρα φορολογικής μείωσης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απο το βήμα της ΔΕΘ και βοήθησαν ήδη στη βελτίωση της εικόνας της κυβέρνησης οπως έχει δείξει σειρά δημοσκοπήσεων.

Ωστόσο ένα απο τα θέματα πρώτης συζήτησης στο παρασκήνιο του κυβερνητικού στρατοπέδου είναι τα εσωκομματικά πάνω σε δύο διαστάσεις: η πρώτη τι θα κάνει τελικά ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και το αν προχωρήσει, όπως βεβαιώνουν απο το περιβάλλον του, στην ίδρυση νέου κόμματος. Η δεύτερη, η άμβλυνση των διαφωνιών (και κάτι παραπάνω) σε μερίδα βουλευτών και (μεγάλη) μερίδα της βάσης για τις προερχόμενες απο το ΠΑΣΟΚ επιλογές κυβερνητικών και άλλων στελεχών.

Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την προηγούμενη εβδομάδα, για την οποία υπήρχε ανησυχία στο Μαξίμου για κριτική απο βουλευτές, εξελίχθηκε ήρεμα. Απο το κυβερνητικό επιτελείο θέλουν χαμηλούς τόνους στα εσωκομματικά και επιχειρούν “ανοίγματα” όχι μόνο όπως αποτυπώθηκε στην επιλογή του “καραμανλικού” Μάξιμου Χαρακόπουλου για γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αλλά και στις δηλώσεις τους για τον Αντώνη Σαμαρά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως δεν υπάρχει άνθρωπος στη ΝΔ που χαίρεται όταν ένας πρωθυπουργός είναι εκτός κόμματος. Σχολιάζοντας δε τις δηλώσεις οκτώ γαλάζιων βουλευτών που εξέφραζαν την προσδοκία επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά στη ΝΔ, υπερθεμάτισε: “Είναι μία λογική απάντηση που κάθε στέλεχος της ΝΔ θα δώσει και καλά έκαναν οι βουλευτές”.

Ο ίδιος ο κ. Σαμαράς πάντως αν και δεν έχει ανοίξει επίσημα τα χαρτιά του για την ίδρυση νέου κόμματος επέλεξε να κάνει τη νέα δημόσια του παρέμβαση γύρω απο το θέμα των Τεμπών, υπερασπιζόμενος το αίτημα που δαιτυπώνει ο πατέρας παιδιού που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα, για την εκταφή της σωρού του.

Πάντως τελευταία φαίνεται πως ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής θέλει να κρατήσει σαφείς αποστάσεις απο την τακτική του Αντώνη Σαμαρά και επίσης να μην εμπλακεί καθόλου στα περί ίδρυσης νέου κόμματος απο τον διάδοχό του στην ηγεσία της ΝΔ.

Οι αποφάσεις του κ. Σαμαρά εκτιμάται πάντως πως ελάχιστα ή καθόλου δεν θα επηρεαστεούν πλέον απο τις κινήσεις του Μαξίμου ωστόσο στην κυβέρνηση επιχειρούν τουλάχιστον να μην “χρεωθούν” πολιτικά στη βάση το ενδεχόμενο ίδρυσης τελικά κόμματος απο τον πρώην πρωθυπουργό.

Στο Μαξίμου βέβαια δεν είναι μόνο τα εσωκομματικά που τους προβληματίζουν. Την ώρα που σχεδιάζουν “θετική ατζέντα” βρίσκουν και θα πρέπει να διαχειριστούν πολιτικά και επικοινωνιακά και τα ανοικτά ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών.

(Δημοσιεύεται στην εφημερίδα “Πολιτική”, 27-9-2025)