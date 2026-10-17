Η έμφαση της κυβέρνησης στην Περιφέρεια και το παράδειγμα της Χαλκιδικής

Του Βαγγέλη Πλάκα

H Λάρισα, στην οποία βρέθηκε την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπεριλαμβάνεται στη γαλάζια λίστα με τις sos εκλογικές περιφέρειες τόσο λόγω των αποστάσεων που κρατάει μεγάλο μέρος του αγροτικού κόσμου, για μια σειρά λόγων, από το κυβερνών κόμμα όσο και διότι η Θεσσαλία εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από συνέπειες του «Ντάνιελ», με πληγές που άνοιξε να μην έχουν κλείσει στο σύνολό τους. Στη λίστα με αυτές τις περιοχές βρίσκεται και η Θεσσαλονίκη, όπου η άνοδος των ποσοστών της ΝΔ θα αποτελέσει και προσωπικό στόχο του πρωθυπουργού, όπως ο ίδιος δήλωσε αλλά και το σύνολο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ένας προνομιακός χώρος για τη Νέα Δημοκρατία πολλές φορές στο παρελθόν όπου σήμερα όμως ένα σημαντικό τμήμα των γαλάζιων ψηφοφόρων δείχνουν να κατευθύνονται δεξιότερα.

Σε αυτές τις εκλογικές περιφέρειες θα δώσει το παρών ο πρωθυπουργός και κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης με κύριο χαρακτηριστικό τη «θετική ατζέντα». Προβολή, δηλαδή, του κυβερνητικού έργου, επενδύσεων στην περιοχή, παρεμβάσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την ανάπτυξη. Επί παραδείγματι στην πρόσφατη επίσκεψή του στη Χαλκιδική, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε το παρών στην έναρξη λειτουργίας νέων υποδομών μεταλλευτικών δραστηριοτήτων ενώ στη Λάρισα στη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας.

Έμφαση θα δοθεί όμως και σε μικρότερης εμβέλειας παρεμβάσεις που όμως έχουν σημαντικό τοπικό αποτύπωμα. Είναι ενδεικτικό πως αναφερόμενοι στην προηγούμενη εβδομάδα, κυβερνητικά στελέχη επισήμαιναν πως στη Χαλκιδική δεν ήταν μόνο τα εγκαίνια του νέου μεταλλείου χρυσού και χαλκού της «Ελληνικός Χρυσός» αλλά παράλληλα στα Νέα Μουδανιά θεμελιώθηκε το Γενικό Λύκειο, έργο 9 εκ. Ευρώ και στο Νέο Μαρμαρά προχωράει το έργο του λιμένα αλιευτικών σκαφών, προϋπολογισμού 17.7 εκ. Ευρώ, για το οποίο υπεγράφη συμπληρωματική σύμβαση 6.3 εκ. Ευρώ. «Παρεμβάσεις διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά συνδεδεμένες με τις ανάγκες που έχουμε συζητήσει και μέσα από το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Χαλκιδικής», σημείωναν.

Στην κυβέρνηση θα επιχειρήσουν μέσω του προαναφερθέντος προγράμματος, που καταρτίζουν από κοινού Μαξίμου και Πειραιώς,, να προβάλουν το σύνολο των θετικών εξελίξεων στην περιφέρεια, όπου θέλουν επίσης να ενισχύσουν τα εκλογικά ποσοστά τους καθώς παρατηρείται καλύτερη εικόνα στην Αττική παρά στην περιφέρεια. «Το μέλλον της χώρας χτίζεται στην Περιφέρεια», λένε εν είδει τίτλου αυτής της αντίληψης και προσπάθειας.

«Ένα μεταλλείο στη Χαλκιδική, ένας δρόμος στην Αιτωλοακαρνανία, ένα σχολείο στα Γρεβενά, ένα νοσοκομείο στην Κάρπαθο, ένα μνημείο στη Μεθώνη ή μια διεθνής πρωτοβουλία στις Πρέσπες φαίνονται πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα, όμως, αποτελούν κομμάτια της ίδιας προσπάθειας: κάθε περιοχή να μπορεί να αξιοποιεί τις δυνατότητές της, να αντιμετωπίζει τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων της και να δημιουργεί περισσότερους λόγους για να ζει, να εργάζεται και να δημιουργεί κανείς εκεί», σημειώνουν.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Πολιτική», 17-10-2026)