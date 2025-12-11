Κυβέρνηση: Ναι στην ηλεκτροκίνηση και με επιδοτήσεις – Τι έρχεται;

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξετάζει την συνέχιση των ηλεκτρικών δράσεων και την επόμενη χρονιά, σε ότι αφορά το Κινούμαι Ηλεκτρικά και τα ταξί, ενώ το «κοινωνικό leasing» είναι μία ελπίδα – θεωρεία που παραμένει ακόμα μακρινή και αν δώσει κονδύλια η Ε.Ε., πράγμα απίθανο για το 2026.

Τι ισχύει σήμερα

Στον τελευταίο κύκλο του προγράμματος, «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», η βασική επιδότηση για φυσικά πρόσωπα που αγοράζουν ή μισθώνουν (leasing) αμιγώς ηλεκτρικό ΙΧ (με ΛΤΠΦ έως 50.000 €) είναι 3.000 €. Σε περίπτωση που συνδυάζεται με απόσυρση παλιού, ρυπογόνου οχήματος, η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 4.500 €.

Επιπλέον προβλέπονται μπόνους για ειδικές κατηγορίες (π.χ. ΑμεΑ, νέοι έως 29 ετών, πολύτεκνες οικογένειες), καθώς και επιδότηση για έξυπνο φορτιστή.

Ο Αν. Υπουργός Μεταφορών Κων. Κυρανάκης είχε αποκαλύψει στο συνεδριο newsauto talks τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη συνέχιση της στήριξης της ηλεκτροκίνησης…

Για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, στο πλαίσιο του προγράμματος Πράσινα Ταξί, είχαν χορηγηθεί επιδοτήσεις έως και 22.500 €, καλύπτοντας έως και 40% της αξίας νέου ηλεκτρικού ταξί.

Πρόθεση τη Κυβέρνησης loip;on είναι να συνεχιστεί το «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και το 2026, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα, ενώ παράλληλα, εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης για ηλεκτρικά ταξί, με παρόμοιο ποσό, δηλαδή κοντά στα 22.500 €.

Εφόσον αυτό γίνει πράξη, οι επαγγελματίες οδηγοί που έχουν παλιούς πετρελαιοκίνητους ή υγραερίου-κινητήρες θα μπορούν να αποκτήσουν νέο ηλεκτρικό όχημα με σημαντική οικονομική διευκόλυνση.

Η επανεκκίνηση της επιδότησης για ηλεκτρικά ταξί θα συνδυαστεί με παράταση της απαγόρευσης πωλήσεων ταξί με θερμικούς κινητήρες για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τον Κλιματικό Νόμο Αθήνα και Θεσσαλονίκη από την 1η Ιανουαρίου 2026, κάθε νέο ταξί που θα ταξινομείται πρέπει να είναι ηλεκτρικό / μηδενικών ρύπων. Αυτό σύμφωνα με πληροφορίες μας θα παραταθεί (δε θα ακυρωθεί σε καμία περίπτωση), παράλληλα με την επιδότηση…

ΠΗΓΗ AUTOMOTO