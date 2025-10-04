Kυβέρνηση: Απαντήσεις στα εθνικά με το βλέμμα δεξιά

Του Βαγγέλη Πλάκα

Aπαντήσεις στην κριτική που δέχεται από την αντιπολίτευση αλλά και από τον πολιτικό της χώρα για τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα δίνει ιη κυβέρνηση με το βλέμμα κυρίως προς την αντιμετώπιση διαρροών προς τα δεξιά από την παραδοσιακή της βάση και την γαλάζια συσπείρωση. Όπως φυσικά και στην απο τα δεξιά κριτική που δέχεται, πεδίο που αποτελεί προτεραιότητα για τα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ και πολύ δεξιά του πολιτικού φάσματος.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να ξεκινήσει την εισήγησή του στην προ ημερών συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αναφορές στην άμυνα και τα εξωτερικά: «Στις επαφές που είχα και με ξένους ηγέτες και με επενδυτές, αλλά και στην ομιλία την οποία είχα την ευκαιρία να κάνω, νομίζω ότι εκπέμψαμε το μήνυμα της ισχυρής Ελλάδος. Πράγματι, η χώρα μας δεν είναι πια ένα κράτος το οποίο ζητά στήριξη, αλλά που την παρέχει. Kαι αν άλλοτε αποτελούσε οικονομικό κίνδυνο, σήμερα είναι ένα παράδειγμα προόδου, κάτι το οποίο νομίζω ότι αξίζει να τονιστεί, σε αντίθεση με το πραγματικό “αμόκ” παραπληροφόρησης το οποίο συνάντησα επιστρέφοντας στην Αθήνα, γιατί μέχρι και η φωτογραφία μου με τον Πρόεδρο Τραμπ διάβασα ότι ήταν ψεύτικη, όταν αυτή δημοσιεύτηκε επίσημα από το πρωτόκολλο του Λευκού Οίκου», είπε με αφορμή την παρουσία του στη Νέα Υόρκη για την Συνέλευση του ΟΗΕ Κάλεσε μάλιστα τους υπουργούς του να δίνουν πολιτικές απαντήσεις: «η μάχη για την αλήθεια είναι ένα μέτωπο το οποίο διατρέχει όλα τα πεδία της επικαιρότητας. Από την υπόθεση των Τεμπών και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τον τομέα της υγείας μέχρι την εθνική εξωτερική και αμυντική πολιτική», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Για αυτόν τον λόγο οι δικές μας απαντήσεις πρέπει να είναι άμεσες και τεκμηριωμένες. Άλλωστε, ο ρεαλισμός γίνεται συντελεστής σταθερότητας και ομαλότητας».

Όλα αυτά δε με θέμα στην ατζέντα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου αλλαγές στην Άμυνα με τον Υπουργό Νίκο Δένδια να δέχεται συγχαρητήρια και για τη νέα συμφωνία προμήθειας ιταλικών φρεγατών. Το θέμα της αμυντικής θωράκισης της Ελλάδας θα βρίσκεται ψηλά πλέον στις απαντήσεις της κυβέρνησης αναφορικά με τα εθνικά θέματα.

Ταυτόχρονα, ο κ. Μητσοτάκης μετά τη Νέα Υόρκη έθεσε και στην Κοπεγχάγη, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επιθετικότητα της Τουρκίας. Κάλεσε την Ε.Ε. να στρέψει το ραντάρ της και νότο κάνοντας έτσι μια έμμεση αναφορά στο τουρκικό casus belli.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 4-10-2025)