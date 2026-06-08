Κυβέρνηση: Αντί για μίνι-ανασχηματισμός, κάλυψη κενών

Του Βαγγέλη Πλάκα

Τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σταθερός ως προς το μοντέλο των περιορισμένων κυβερνητικών αλλαγών, επέλεξε αντί για μίνι-ανασχηματισμό που θα αφορούσε και μετακινήσεις κορυφαίων υπουργών, να προχωρήσει απλώς στην κάλυψη των κυβερνητικών κενών που δημιουργήθηκαν απο την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της ΝΔ.

Αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ορίστηκε στη θέση του κ. Κυρανάκη, ο μέχρι σήμερα υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, απο τη νέα γενιά των στελεχών, που έχει περάσει -με επιτυχία όπως λένε απο το Μαξίμου ως υφυπουργός σε τρία υπουργεία (Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικονομικών).

Στη θέση του ορίστηκε ο μέχρι σήμερα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος. “Μέτρησαν” στην επιλογή του οι τηλεοπτικές και κοινοβουλευτικές του μάχες καθώς όπως εξηγούν κυβερνητικά στελέχη, αποστολή του θα είναι να επεξηγεί τα πολύπλοκα οικονομικά ζητήματα προς την κοινωνία αλλά και να εκπροσωπεί στη Βουλή τον Υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη όταν έχει αυξημένες υποχρεώσεις.

Αυτή ήταν η μοναδική “καραμπόλα”, με την μετακίνηση του κ. Κώτσηρα.

Νέο πρόσωπο στην κυβέρνηση είναι η Μαριλένα Σούκουλη που αναλαμβάνει υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά. Βουλευτής Κορινθίας και μηχανικός στο επάγγελμα.

Τέλος, επιστρέφει στην κυβέρνηση ο Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής Σερρών, που αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις. Γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο, είναι και επ. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ ενώ τακτικά συνοδεύει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στα διεθνή του ταξίδια. Βασικό αντικείμενο του θα ειναι η προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε. το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Η ορκωμοσία τους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή καθώς θα πρέπει να προηγηθεί η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της ΠΕ της ΝΔ που θα γίνει την Τετάρτη.