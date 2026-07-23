ΚΥΣΕΑ: Στο τραπέζι εξοπλιστικά προγράμματα 4,2 δισ. ευρώ – Προχωρά η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Εξοπλιστικά προγράμματα συνολικού ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να εγκρίνει το ΚΥΣΕΑ, με κορυφαίο την ενεργοποίηση της «Ασπίδας του Αχιλλέα», του νέου συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας της χώρας, προϋπολογισμού περίπου 3 δισ. ευρώ.

Η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας πραγματοποιείται σήμερα στις 10 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με βασικό αντικείμενο την ενίσχυση των δυνατοτήτων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα», ο αποκαλούμενος «θόλος» προστασίας, αποτελεί το μεγαλύτερο από τα προγράμματα που αναμένεται να προχωρήσουν. Πρόκειται για σύστημα ισραηλινής προέλευσης, το οποίο θα περιλαμβάνει πολλαπλές υποδομές και μέσα που θα διασυνδέονται μέσω ενιαίου συστήματος διοίκησης και ελέγχου, καθώς και ειδικού λογισμικού.

Σημαντικό στοιχείο του προγράμματος αποτελεί η εκχώρηση του πηγαίου κώδικα στην Ελλάδα, γεγονός που, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα επιτρέπει στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να έχουν τον πλήρη έλεγχο και τη δυνατότητα διαχείρισης του συστήματος.

Στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ περιλαμβάνονται επίσης μια σειρά από επιμέρους εξοπλιστικές προμήθειες. Μεταξύ αυτών είναι η απόκτηση τριών μεταγωγικών αεροσκαφών C-390 Millennium από την Πορτογαλία, καθώς και η προμήθεια συστήματος αντιμετώπισης σμηνών μη επανδρωμένων αεροχημάτων μέσω ηλεκτρονικών αντιμέτρων.

Παράλληλα, αναμένεται να προχωρήσει η αναβάθμιση των φρεγατών τύπου MEKO με νέα ανθυποβρυχιακά συστήματα, η προμήθεια πυραύλων Hellfire με καθοδήγηση λέιζερ για τα ελικόπτερα Apache, καθώς και πρόγραμμα μικροδορυφόρων για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στα υπό εξέταση προγράμματα περιλαμβάνονται ακόμη η απόκτηση 10 υποβρύχιων οχημάτων ειδικών επιχειρήσεων, το σύστημα μη επανδρωμένων αεροχημάτων Heron 1, το μη επανδρωμένο αερόχημα V-BAT, αλλά και σύγχρονος εξοπλισμός, όπως διόπτρες για τη στολή του νέου μαχητή.

Με τις συγκεκριμένες αποφάσεις, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά στην υλοποίηση ενός ευρύτερου σχεδιασμού αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, με έμφαση στην αντιαεροπορική άμυνα, τα μη επανδρωμένα συστήματα και την ψηφιακή διασύνδεση των μέσων.