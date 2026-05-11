Κυρώσεις σε βάρος Ισραηλινών εποίκων συμφώνησαν οι Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ – Αντιδρά το Ισραήλ

Σε συμφωνία για επιβολή κυρώσεων σε βάρος Ισραηλινών εποίκων που επιτίθενται σε Παλαιστινίους στην Δυτική Όχθη κατέληξαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Δευτέρα (11/5).

«Καιρός ήταν να περάσουμε από το αδιέξοδο σε αποτέλεσμα», δήλωσε η Κάλας σε ανάρτησή της στο X η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

«Οι εξτρεμισμοί και η βία έχουν συνέπειες» πρόσθεσε.

Να σημειωθεί ότι, οι Παλαιστίνιοι βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με άγριες επιθέσεις των Ισραηλινών εποίκων, οι οποίοι πυρπολούν τα σπίτια τους, καίνε τα οχήματά τους, καταστρέφουν τους ελαιώνες τους και τους απειλούν καθιστώντας τη ζωή τους αβίωτη.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει σήμερα κυρώσεις ενάντια σε κύριες ισραηλινές οργανώσεις που είναι ένοχες για υποστήριξη της εξτρεμιστικής και βίαιης εποικιστικής δραστηριότητας στη Δυτική Όχθη, καθώς και στους ηγέτες τους» δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό. «Αυτές οι εξαιρετικά σοβαρές και απαράδεκτες πράξεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως», πρόσθεσε ο ίδιος.

Το πακέτο κυρώσεων αφορά τρεις εποίκους και τέσσερις οργανώσεις εποίκων, καθώς και 12 αξιωματούχους της Χαμάς.

Αντιδρώντας, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ σχολίασε ότι η ΕΕ «επέλεξε, με αυθαίρετο και με πολιτικό τρόπο, να επιβάλει κυρώσεις σε Ισραηλινούς πολίτες και οντότητες λόγω των πολιτικών τους απόψεων και χωρίς καμία βάση».

«Εξίσου εξωφρενική είναι η απαράδεκτη σύγκριση που επέλεξε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ Ισραηλινών πολιτών και τρομοκρατών της Χαμάς. Πρόκειται για μια εντελώς διαστρεβλωμένη ηθική ισοδυναμία», πρόσθεσε.

Να σημειωθεί ότι, για να τεθούν σε ισχύ οι κυρώσεις απαιτείται επίσημη απόφαση από τους 27.