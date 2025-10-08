Κυριαζίδης για επιστροφή στη ΝΔ: «Συνεχίζω με ευθύνη και συνέπεια»

«Με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας, συνεχίζω τη διαχρονική μου πορεία στην παράταξη που υπηρέτησα και υπηρετώ με πίστη και αφοσίωση», τόνισε ο Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος προσχώρησε εκ νέου στο κυβερνών κόμμα.

Ακόμη, υπογραμμίζει ότι «Η παρουσία μου στην πολιτική δεν υπαγορεύεται από την άσκηση επαγγέλματος, αλλά από την ανάγκη και τη βαθιά μου επιθυμία για προσφορά στον τόπο και στους συμπολίτες μου. Η πολιτική για μένα αποτελεί χρέος, όχι επάγγελμα».

«Βαραίνει το χρέος μου απέναντι στα προβλήματα του τόπου μου»

Παραμένω πάντοτε σταθερά προσηλωμένος στις αρχές, στις αξίες και στο όραμα της μεγάλης μας παράταξης, υπηρετώντας με συνέπεια τον πολίτη και το εθνικό συμφέρον. Ιδιαίτερα, αισθάνομαι ότι με βαραίνει το χρέος μου απέναντι στα χρόνια και διαχρονικά προβλήματα του τόπου μου, της Δράμας, και στην ανάγκη ουσιαστικής επίλυσής τους.

Με την ίδια πίστη και αποφασιστικότητα, συνεχίζω να βρίσκομαι στις επάλξεις, συμβάλλοντας με όλες μου τις δυνάμεις τόσο στην ενίσχυση του κυβερνητικού έργου όσο και στην προώθηση ενός καλύτερου μέλλοντος για τη Δράμα. Με ενότητα, δουλειά και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες μας — τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας — προχωρούμε μαζί μπροστά.