Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα έξι μέτρα που ανακοίνωσε για τη λύση στο στεγαστικό πρόβλημα

Το πρόγραμμα παρεμβάσεων με επίκεντρο το στεγαστικό ζήτημα, το οποίο αποτελεί βασική προτεραιότητα του νέου προϋπολογισμού, παρουσίασε η κυβέρνηση κατά τη συζήτηση στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε έξι νέα μέτρα που στοχεύουν στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών και τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης, ιδιαίτερα για τα νέα νοικοκυριά και τους εργαζόμενους εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Το πρώτο μέτρο περιλαμβάνει ένα γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιδότηση που θα καλύπτει έως και το 90% του κόστους, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση παλαιών και κλειστών ακινήτων, με επιδότηση έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Το εισοδηματικό όριο για συμμετοχή ορίζεται στα 35.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Δεύτερον, για περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που εργάζονται εκτός των αστικών κέντρων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξαρτήτως εισοδήματος, ως κίνητρο για παραμονή και στέγαση σε αυτές τις περιοχές.

Το τρίτο μέτρο αφορά την αναβάθμιση δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, τα οποία θα μετατρέπονται σε κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και την προσβασιμότητα στις απομακρυσμένες περιοχές.

Παράλληλα, επιβάλλονται νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση, επεκτείνοντας τις ισχύουσες ρυθμίσεις και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου η βραχυχρόνια μίσθωση απαγορεύεται, ακίνητα που μεταβιβάζονται θα διαγράφονται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας κατοικιών μακροχρόνιας μίσθωσης.

Το πέμπτο μέτρο εισάγει ένα νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης. Οι κατασκευαστικές εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να οικοδομούν ή να μετατρέπουν κτίρια αποκλειστικά για μακροχρόνια ενοικίαση τουλάχιστον δέκα ετών, με τα μισθώματα να εκπίπτουν από τον φόρο εισοδήματος. Το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση προσιτών τιμών.

Τέλος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα προχωρήσει σε πολεοδομικές ρυθμίσεις που θα επιταχύνουν τη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων σε κατοικίες. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται σε καθεστώς ιδιωτικών επενδύσεων με φορολογικά κίνητρα, προάγοντας την αξιοποίηση ανενεργών ακινήτων.

Το στεγαστικό πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως ζήτημα των νέων, αλλά και ως κρίσιμο θέμα που επηρεάζει σημαντικό μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού. Με τις νέες παρεμβάσεις, η κυβέρνηση φιλοδοξεί να διευκολύνει την πρόσβαση σε κατοικία, να ενισχύσει την ανακαίνιση και να περιορίσει φαινόμενα όπως η μαζική βραχυχρόνια μίσθωση, συμβάλλοντας σε μια πιο σταθερή και προσιτή αγορά στέγης.