Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος: “Οι σχέσεις Αυστραλίας-Ελλάδας δυναμώνουν”

Την πρόθεσή του να επισκεφθεί την Αυστραλία το συντομότερο δυνατόν, την αισιοδοξία του για την ολοκλήρωση της συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας, αλλά και την επιθυμία της κυβέρνησής του να ενισχύσει ουσιαστικά τους δεσμούς με την ελληνική ομογένεια, εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε αποκλειστική συνέντευξή που παραχώρησε στην ομογενειακή εφημερίδα «Νέος Κόσμος» στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μιλώντας στην εφημερίδα, ο Έλληνας πρωθυπουργός απηύθυνε παράλληλα ανοιχτή πρόσκληση στους Έλληνες της Αυστραλίας που σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είτε για να εργαστούν είτε για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα προσφέρει πλέον σημαντικές δυνατότητες και υψηλή ποιότητα ζωής.

Η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στην Αυστραλία, η οποία αναμενόταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την ελληνική παροικία νωρίτερα μέσα στο έτος, αναβλήθηκε λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ο ίδιος, ωστόσο, επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν.

«Είναι δέσμευσή μου να επισκεφθώ αυτή την καταπληκτική ελληνική κοινότητα της Αυστραλίας το συντομότερο δυνατόν. Με έχει εντυπωσιάσει ιδιαίτερα σε όλες τις επαφές μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

ΝΕΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι οι προσπάθειες προηγούμενων ελληνικών κυβερνήσεων, ανεξαρτήτως πολιτικής κατεύθυνσης, για τη δημιουργία ισχυρών και σταθερών σχέσεων με τον Απόδημο Ελληνισμό δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

«Προσπαθήσαμε να το κάνουμε στο παρελθόν, αλλά αποτύχαμε, επειδή δεν υπήρχαν οι κατάλληλες βάσεις για να οικοδομήσουμε αυτή την ισχυρή συνεργασία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι άλλες χώρες έχουν αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα τη δύναμη και τις δυνατότητες των κοινοτήτων τους στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η διευκόλυνση της συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού στις εκλογές και η θεσμική εκπροσώπησή τους αποτελούν σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Όπως εξήγησε, οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της Ελλάδας μπορούν πλέον να ψηφίζουν από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους στο εξωτερικό, μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας επιστολικής ψήφου ή στα κατά τόπους προξενεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη θεσμοθέτηση της εκπροσώπησης του Απόδημου Ελληνισμού μέσω των ψηφοδελτίων επικρατείας των πολιτικών κομμάτων.

«Πιστεύω ότι αυτοί οι πολιτικοί δεσμοί αναπόφευκτα θα φέρουν την Ομογένεια πιο κοντά στην Ελλάδα», σημείωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε επίσης τους Έλληνες του εξωτερικού να διατηρούν μια ευρύτερη εικόνα για τις εξελίξεις στην πατρίδα, αποφεύγοντας, όπως είπε, τις μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις που συχνά χαρακτηρίζουν τον δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα.

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Ελληνισμό της Αυστραλίας παρουσιάζει η συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας, ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και χρόνια πολίτες, επιχειρηματίες και οικογένειες με οικονομικούς δεσμούς στις δύο χώρες.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

«Είμαστε πολύ κοντά. Διαπραγματευόμαστε γι’ αυτό εδώ και αρκετό καιρό και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία μέσα στους επόμενους μήνες», ανέφερε.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας θα αποτελέσει σημαντική εξέλιξη για όσους έχουν εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρηματικές δραστηριότητες και στις δύο χώρες, ανάλογα με τις τελικές διατάξεις της.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στις οικονομικές δυνατότητες που προσφέρει η ενίσχυση των σχέσεων με την Αυστραλία.

Όπως αποκάλυψε, η ελληνική πλευρά βρίσκεται σε συνομιλίες με μεγάλα αυστραλιανά συνταξιοδοτικά επενδυτικά ταμεία, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επενδύσεις από τον αυστραλιανό όμιλο Macquarie.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η συμβολή της Ομογένειας δεν χρειάζεται να περιορίζεται σε μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες.

«Μπορεί να είναι η απόφαση ενός Ελληνοαυστραλού να αγοράσει ένα ακίνητο στην Ελλάδα ή να επενδύσει στην ανακαίνιση του σπιτιού του στο χωριό του», ανέφερε.

Ιδιαίτερη συγκίνηση, όπως είπε, του προκάλεσε πρόσφατη επίσκεψή του στο Καστελλόριζο, όπου συνάντησε πολλούς Ελληνοαυστραλούς που επιστρέφουν κάθε χρόνο στο νησί για να διατηρήσουν τους δεσμούς με τον τόπο καταγωγής τους.

«Συγκινήθηκα πάρα πολύ από το γεγονός ότι, παρά την απόσταση –και είναι πραγματικά μεγάλη–, αυτοί οι δεσμοί παραμένουν τόσο ισχυροί», σημείωσε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε και στην επιστροφή Ελλήνων που έφυγαν από τη χώρα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, αλλά και στην αξιοποίηση των γνώσεων και της επαγγελματικής εμπειρίας που απέκτησαν στο εξωτερικό.

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι περισσότεροι από 500.000 Έλληνες έφυγαν από τη χώρα κατά την περίοδο της κρίσης, επισημαίνοντας ότι αρκετοί επιστρέφουν ήδη, μεταφέροντας πολύτιμες δεξιότητες και διεθνή εμπειρία.

«Πρόκειται για μια απίστευτη δεξαμενή ταλέντου», είπε, εκφράζοντας την επιθυμία να επιστρέψουν άνθρωποι που εκπαιδεύτηκαν και εργάστηκαν σε διαφορετικά επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης, αναφέρθηκε στο φορολογικό κίνητρο που προβλέπει μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για επτά χρόνια, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για όσους επιστρέφουν έπειτα από μακρά παραμονή στο εξωτερικό.

«Ακόμη και για όσους βρίσκονται στην Αυστραλία, ναι, μπορεί να είναι μακριά, αλλά, εάν σκέφτεστε να εγκατασταθείτε στην Ελλάδα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να έρθετε», δήλωσε.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει να αποτελεί αποκλειστικά έναν προορισμό διακοπών για τους ομογενείς, αλλά και έναν τόπο όπου μπορούν να ζουν, να εργάζονται, να επιχειρούν και να δημιουργούν.

«Θέλουμε η Ελλάδα να είναι ένας τόπος όπου οι άνθρωποι μπορούν να ζουν, να κάνουν επιχειρήσεις και να απολαμβάνουν αυτή την απίστευτη χώρα, γιατί δεν υπάρχουν πολλά μέρη που να προσφέρουν, κατά τη γνώμη μου, καλύτερη ποιότητα ζωής», ανέφερε.

ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η διαδικασία απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας από απογόνους Ελλήνων του εξωτερικού μπορεί να είναι περίπλοκη, ιδιαίτερα για την τρίτη και την τέταρτη γενιά.

«Είναι πιο περίπλοκη απ’ όσο θα έπρεπε», είπε, προσθέτοντας ότι η απλοποίηση της διαδικασίας θα αποτελούσε έναν ακόμη τρόπο να συνδεθούν περισσότεροι οι ομογενείς με την Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη αναφορά έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική διασπορά στην Αυστραλία, όπου πολλές οικογένειες διατηρούν την ελληνική τους ταυτότητα επί δεκαετίες, ακόμη και όταν οι νεότερες γενιές δεν έχουν ζήσει ποτέ στην Ελλάδα.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ

Αναφερόμενος στη διεθνή θέση της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε την Ελλάδα ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ανατολής, επισημαίνοντας ότι στους οικονομικούς και διπλωματικούς σχεδιασμούς της περιλαμβάνονται η Ινδία, η Κίνα, οι χώρες του Κόλπου και η Αυστραλία.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ελληνοαυστραλοί που έχουν αποκτήσει επαγγελματικές διασυνδέσεις και εμπειρία στις αγορές της Ασίας μπορούν, σύμφωνα με την προσέγγισή του, να συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας από την περίοδο της κρίσης, σημειώνοντας ότι η χώρα έχει αποκαταστήσει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία και επιδιώκει να μετατρέψει την οικονομική ανάπτυξη σε απτά οφέλη για τα νοικοκυριά.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι το αυξημένο κόστος ζωής εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τους πολίτες, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Αυστραλία.

Το μήνυμα του Έλληνα πρωθυπουργού προς την Ομογένεια ήταν σαφές: η Ελλάδα επιδιώκει στενότερη σχέση με τους Έλληνες της Αυστραλίας, όχι μόνο σε επίπεδο πολιτιστικής ταυτότητας και συναισθηματικών δεσμών, αλλά και μέσα από την πολιτική συμμετοχή, τις επενδύσεις, την επαγγελματική συνεργασία και την επιστροφή στην πατρίδα.

Και, όπως διαβεβαίωσε, η επίσκεψή του στην Αυστραλία παραμένει στις προτεραιότητές του, με στόχο να συναντήσει από κοντά μια κοινότητα που, παρά τη μεγάλη γεωγραφική απόσταση, εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα.

Πηγή: Νέος Κόσμος