Κυρανάκης: Η Ελλάδα ποντίζει το καλώδιο και ακυρώνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Είμαστε ανοιχτοί σε μετεκλογικές συνεργασίες

Κανονικά εξελίσσεται η υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, καθώς «η Ελλάδα ποντίζει το καλώδιο και προχωρά», σύμφωνα με όσα ανέφερε το πρωί της Πέμπτης (12/11) στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. «Ακριβώς επειδή το καλώδιο περνά από τα σημεία που έχετε δει στους χάρτες, ακυρώνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, θα βγει η Κύπρος από την ενεργειακή απομόνωση. Δημιουργούμε ένα εθνικό κεκτημένο από το οποίο θα μπορέσουν να χτίσουν οι επόμενες κυβερνήσεις. Εμείς αδειοδοτήσαμε. Υπάρχουν φωνές στην αντιπολίτευση που προτιμούν να χάσει η Ελλάδα διπλωματικά και προτιμούν εξωτερική πολιτική της ακινησίας. Η Ελλάδα κινείται, έχει ενεργητική εξωτερική πολιτική μετά από δεκαετίες. Ας κάνει κριτική όποιος θέλει. Οποιοδήποτε κόμμα θέλει να έχει κυβερνητική προοπτική, θα κέρδιζε αν δεν έκανε κριτική για το καλώδιο. Οι επόμενες κυβερνήσεις θα χτίσουν πάνω σε αυτό το κεκτημένο».

Αναφερόμενος στην καρατόμηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, ο κ. Κυρανάκης ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει θέμα υποψηφιότητας», προσθέτοντας πως ο πρωθυπουργός έκανε δεκτή την παραίτησή του για λόγους ηθικής τάξης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Κυρανάκης συμπλήρωσε πως δεν υπάρχει σκάνδαλο, καθώς η κόρη του Λάζαρου Τσαβδαρίδη δεν έκανε χρήση της μοριοδότησης που έλαβε, ούτε πήρε τη θέση κάποιου άλλου παιδιού.

Απαντώντας στην κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε χαρακτηριστικά πως πρέπει «να προσέξουν τι εύχονται με τις κάλπες στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα», σημειώνοντας πως «δεν θα είναι γλυκιά η κάλπη για αυτούς». Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε πως, κατά τη γνώμη του, υπάρχει ντέρμπι για τη 2η θέση, ενώ έκανε αναφορά στις υποθέσεις και τα «μεγάλα ψάρια» που έχουν εξιχνιάσει οι Αρχές το τελευταίο διάστημα.

Μιλώντας για τους Ποινικούς Κώδικες, ο κ. Κυρανάκης έκανε αναφορά σε μια ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, τονίζοντας πως εκείνοι (σ.σ. οι δικαστές και οι εισαγγελείς) γνωρίζουν καλύτερα για τις υποθέσεις που αντί να οδηγήσουν τους ανθρώπους στη φυλακή, τους οδήγησαν εκτός λόγω παραγραφής. «Ο Αλέξης Τσίπρας και το επιτελείο του ήταν βυθισμένοι στη διαφθορά εκείνη την εποχή. Κρίνεται όλων μας η αξιοπιστία», επισήμανε ο κ. Κυρανάκης σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

Κληθείς να τοποθετηθεί σχετικά με την πρόταση του Κυριάκου Βελόπουλου για τη σύσταση Προανακριτικής σχετικά με ζητήματα διαφθοράς, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε πως «με χαρά να συζητήσουμε ό,τι θέλει». Συνεχίζοντας, ο κ. Κυρανάκης απάντησε και στις καταγγελίες που δέχεται η ΝΔ, κάνοντας αναφορά στα εργαλεία με τα οποία η κυβέρνηση εξόπλισε την Ελληνική Αστυνομία και την ΑΑΔΕ, ούτως ώστε να γίνουν οι παρακολουθήσεις προσώπων ενδιαφέροντος.

Μιλώντας για τις εκλογές και αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Κυρανάκης εξέφρασε την άποψη πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος. Απαντώντας αναφορικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κυρανάκης τόνισε πως ο λαός οφείλει να επιλέξει, υπενθυμίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ -με απόφαση συνεδρίου- απέκλεισε την προοπτική συνεργασίας με τη ΝΔ. «Την επομένη των εκλογών, θα πρέπει κάποιος να κυβερνήσει. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες, αλλά με το ζόρι παντρειά δεν γίνεται», σημείωσε ο κ. Κυρανάκης.