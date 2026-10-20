Κυρανάκης: Η Αριστερά υποκινεί τα επεισόδια, το ΚΚΕ πάει στα σχολεία και κάνει στράτευση μαθητών

Την άποψη ότι η Αριστερά υποκινεί επεισόδια και βίαιες καταστάσεις σε μαθητικές και άλλες διαδηλώσεις εξέφρασε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στο ΚΚΕ, κατηγορώντας το ότι πηγαίνει στα σχολεία και επιχειρεί να στρατολογήσει ανήλικους μαθητές.

O γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας μιλώντας στο Action 24, ερωτηθείς για το εάν θεωρεί ότι η Αριστερά υποκινεί επεισόδια και βιαιοπραγίες σε διαδηλώσεις, ο κ. Κυρανάκης απάντησε: «Ναι, αυτό θεωρώ και θεωρώ ότι είναι ντροπή που κάποια κόμματα, ακόμα και μικρότερα κόμματα της Αριστεράς, το ΚΚΕ για παράδειγμα, πάει αυτή τη στιγμή σε σχολεία, πάει στα παιδιά μας και παραβλέποντας καθηγητές, δασκάλους και γονείς παιδιών πάει και κάνει στράτευση απλών μαθητών ανήλικων, εμφυτεύοντάς τους, κάνοντας πλύση εγκεφάλου με τέτοιες νοσηρές ιδέες».

Υποστήριξε ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που επιδιώκουν την πρόκληση τέτοιων καταστάσεων, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν στελέχη της Αριστεράς, μεταξύ των οποίων και πρώην υπουργοί, είχαν υποστηρίξει πως η κανονικότητα δεν αποτελεί ποτέ ευκαιρία για την Αριστερά.

Συνεχίζοντας την κριτική του, τόνισε ότι η κοινωνία πρέπει να θέσει όρια απέναντι σε τέτοιες πρακτικές, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τοποθετήσεις των πολιτών. «Πρέπει να πρέπει να τραβήξουμε μία γραμμή σαν κοινωνία ανεξαρτήτως του αν είμαστε η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να τραβήξουμε μια γραμμή σαν κοινωνία».

Σε ερώτηση για το πώς θα αντιδράσει η Πολιτεία εάν εκδηλωθούν στην Αθήνα φαινόμενα αντίστοιχα με εκείνα στο Παρίσι, ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων γίνεται μέσω του διαλόγου.

Όπως ανέφερε, το υπουργείο Παιδείας και η Σοφία Ζαχαράκη βρίσκονται ήδη σε διάλογο με τα 15μελή μαθητικά συμβούλια, εκτιμώντας ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή συνθήκες που να δικαιολογούν μια εξέγερση.

Θέλω να θυμίσω ότι πριν από λίγα χρόνια στα βάθη της κρίσης είχαμε το σύνταγμα να καίγεται κάθε εβδομάδα και είχαμε πολιτικά κόμματα τα οποία γεννήθηκαν από αυτό το χάος, τα οποία παρήγαγαν χάος και θρέφονται και θρέφονταν και από το χάος τα οποία σήμερα είναι στο 1% 1-2%».

Ο κ. Κυρανάκης συνέδεσε έτσι την κριτική του προς την Αριστερά με τα επεισόδια που είχαν σημειωθεί κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, υποστηρίζοντας ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα αναδείχθηκαν μέσα από εκείνες τις συνθήκες και σήμερα καταγράφουν ποσοστά της τάξης του 1% έως 2%.