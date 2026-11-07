Κυρανάκης για καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: «Αν χρειαστεί, θα απαντήσουμε στο πεδίο»

«Αν χρειαστεί, θα απαντήσουμε στο πεδίο», δήλωσε μεταξύ άλλων ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης , στον απόηχο των προκλήσεων της Τουρκίας και της anti-navtex που εξέδωσε μετά την έκδοση της ελληνικής navtex για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας -Κύπρου.

«Νομίζω ότι έχουμε διανύσει πάρα πολύ δρόμο για να φτάσουμε σε ένα σημείο, όπου η Ελλάδα μπορεί πλέον τέτοιες ενέργειες να τις υπερασπιστεί και να υπερασπιστεί κυριαρχικά δικαιώματα», πρόσθεσε ο κ. Κυρανάκης, μιλώντας στο MEGA το πρωί του Σαββάτου (07/11).

«Καταρχάς πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο τι ακριβώς είναι αυτό το έργο και γιατί έχει σημασία εθνική και ευρωπαϊκή. Το GSI, αυτό που ονομάζουμε καλώδιο, βγάζει από την ενεργειακή απομόνωση την Κύπρο», σημείωσε ο ίδιος.

Και συνέχισε: «Συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο, άρα την Ευρώπη με την Κύπρο και στην πλήρη ανάπτυξή του συνδέει και την Κύπρο με το Ισραήλ. Άρα είναι ένα καλώδιο ενεργειακής σύνδεσης μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ. Αυτό γιατί έχει τεράστια σημασία για τα εθνικά μας συμφέροντα; Διότι περνά από τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες Ελλάδας και Κύπρου, οι οποίες με βάση το χάρτη που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα Ηνωμένα Έθνη, τέμνονται και άρα λοιπόν εμείς διεκδικούμε την πλήρη επήρεια των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

«Αυτό λοιπόν το έργο έχει στρατηγική σημασία όχι μόνο για την ενεργειακή σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, αλλά και συνολικά για την επιρροή της χώρας μας και τα χωρικά μας ύδατα, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όλα αυτά τα οποία συζητάμε ξανά και ξανά για τα εθνικά μας θέματα», είπε.

«Και πέραν του τι γίνεται μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, μια ακόμα σημαντική εξέλιξη θα είναι ότι το 2027 η Ελλάδα, μετά από πάρα πολλές δεκαετίες, από εποχής Κωνσταντίνου Καραμανλή έχει να γίνει αυτό, θα βάλει γεωτρύπανο σε χωρικά της ύδατα για να εκμεταλλευτεί φυσικούς της πόρους. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο μας ανεβάζει ως χώρα, μας δυναμώνει, μας ισχυροποιεί και εκπέμπει ισχύ και σεβασμό», κατέληξε.