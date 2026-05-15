Κυρανάκης για Ανδρουλάκη: Το άρθρο 57 του Συντάγματος λέει ότι απαγορεύεται βουλευτής να έχει πελάτη το δημόσιο

«Το άρθρο 57 του συντάγματος λέει ότι απαγορεύεται για βουλευτή να έχει επιχειρηματική δραστηριότητα με πελάτη το δημόσιο», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης σχολιάζοντας την υπόθεση με το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη με το ΠΑΣΟΚ να απαντά στον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών.

«Το 2009 λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Γιώργο Παπανδρέου και λίγες εβδομάδες πριν την ένταξη της Ελλάδας στο πρώτο μνημόνιο, νοικιάστηκε για 10.000 ευρώ ένα ακίνητο του κ. Ανδρουλάκη στην Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ τότε», είπε στο Action 24 ο κ. Κυρανάκης.

«Είχα και εγώ απορία όταν πέρασα από αυτόν τον οργανισμό, για ποιο λόγο ανέλαβε το ελληνικό δημόσιο να ανακαινίσει το ακίνητο, να δώσει λεφτά δηλαδή όχι ο μισθωτής, αλλά το ελληνικό δημόσιο», πρόσθεσε ο ίδιος

«Ερχόμαστε στην εποχή που ο κ. Ανδρουλάκης γίνεται βουλευτής και μετά αρχηγός εντός πολιτικού κόμματος. Το άρθρο 57 του συντάγματος λέει ότι απαγορεύεται για βουλευτή να έχει επιχειρηματική δραστηριότητα με πελάτη το δημόσιο», είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Αυτό λοιπόν το ακίνητο μισθώνεται με κάποιον άλλο τρόπο, δεν είναι επιχειρηματική δραστηριότητα;» διερωτήθηκε και πρόσθεσε: «Επιτρέπεται για άλλους βουλευτές να νοικιάσουν τα ακίνητά τους στο ελληνικό δημόσιο, να έχουν πελάτη το ελληνικό δημόσιο;»

Παράλληλα ο υπουργός κάλεσε συνταγματολόγους να δώσουν μία νομική ερμηνεία για το συγκεκριμένο ζήτημα και για το αν είναι νόμιμο να συμβαίνουν τα παραπάνω με βάση το άρθρο 57 του Συντάγματος.