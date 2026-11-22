«Όταν ο πρωθυπουργός, αποκαλεί “στέρεο έδαφος”, την κινούμενη άμμο της υπερφορολόγησης, τότε ένα είναι βέβαιο: Ότι ο πρωθυπουργός έχει μπερδέψει την υπερφορολόγηση με την πάταξη της φοροδιαφυγής, την οποία αφήνει ανεξέλεγκτη», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή την εβδομαδιαία ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Παράλληλα, ο κ. Βελόπουλος σημειώνει:

«Διότι τα “μεγάλα ψάρια”, όπως αυτός τα αποκαλεί, και τα “χαϊδεύει” η κυβέρνησή του και αποτρέπει τη φορολόγησή τους. Άρα, είναι ένας πρωθυπουργός που όχι μόνον δεν πατάει σε “στέρεο έδαφος” αλλά είναι εκτός τόπου και χρόνου».