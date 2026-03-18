Κυρ. Πιερρακάκης: Υπάρχει αληθινή βούληση των κυβερνήσεων να προχωρήσουμε

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης υπόσχεται να επιταχύνει την εγκαθίδρυση μιας ευρωπαϊκής αγοράς κεφαλαίων με ενιαία εποπτεία, επισημαίνει η γαλλική εφημερίδα Le Monde, που δημοσιεύει σήμερα συνέντευξη του Έλληνα υπουργού.

Κατά τη σύνοδο κορυφής που θα διεξαχθεί αύριο, Πέμπτη, στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος θα συμμετάσχει για πρώτη φορά ως πρόεδρος του Eurogroup, έχει μια αποστολή: «Πρέπει να πραγματοποιήσουμε (τις μεταρρυθμίσεις)». «Δεν διαφωνούμε στη στρατηγική. Όμως τώρα πρέπει να τις εφαρμόσουμε», εξήγησε χθες, Τρίτη, από το Παρίσι, όπου βρέθηκε για την ετήσια διάσκεψη της Euronext, του ομίλου που διαχειρίζεται οκτώ Χρηματιστήρια της Γηραιάς Ηπείρου, μεταξύ των οποίων αυτό της Αθήνας.

Στόχος του είναι κυρίως να συγκεκριμενοποιήσει τη μεγάλη ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση με τίτλο «Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων». «Είδα την περασμένη εβδομάδα τον φίλο μου, τον Έλκο Χάινεν, υπουργό Οικονομικών της Ολλανδίας. Μου υπενθύμισε πως αυτή η ένωση αγορών κεφαλαίων ήταν ήδη μία από τις προτεραιότητες της ολλανδικής προεδρίας της ΕΕ το 2016!».

Ωστόσο τα πράγματα είναι πλέον διαφορετικά, διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης: «Υπάρχουν προφανείς μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην Ευρώπη και αυτή τη φορά υπάρχει αληθινή βούληση των κυβερνήσεων να προχωρήσουμε». Απόδειξη, προσθέτει, η κοινή επιστολή που του έστειλαν στις 11 Μαρτίου έξι υπουργοί Οικονομίας των κύριων ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία), στην οποία δηλώνουν έτοιμοι να προχωρήσουν γρήγορα σε κρίσιμης σημασίας θέματα.

Συγκεκριμένα προτείνουν να κατευθυνθεί η Ευρώπη προς «μια κεντρική εποπτεία» των χρηματαγορών: αντί να υπάρχουν 27 διαφορετικές κανονιστικές αρχές με 27 διαφορετικούς κανονισμούς, οι χρηματαγορές θα μπορούσαν να στραφούν στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. «Συμφωνώ απολύτως», τονίζει ο πρόεδρος του Eurogroup, για τον οποίο η ενιαία εποπτεία δεν είναι η μόνη μεταρρύθμιση που πρέπει να προωθηθεί. «Πρέπει να καταργήσουμε τη στρατηγική πολλών χωρών που θέλουν εθνικούς πρωταθλητές και να αναπτύξουμε ευρωπαίους πρωταθλητές», λέει στη Le Monde.

Στη λογική αυτή, προωθεί την προσέγγιση μεταξύ των Χρηματιστηρίων, γι’ αυτό και υποστήριξε την ένταξη αυτού της Αθήνας στη Euronext. Επιθυμεί επίσης να δημιουργηθούν πανευρωπαϊκές τράπεζες, ενώ επιδιώκει ακόμα να ψηφισθεί γρήγορα από το Ευρωκοινοβούλιο η δημιουργία του ψηφιακού ευρώ, μια άλλη μεταρρύθμιση που καθυστερεί εδώ και χρόνια, κυρίως λόγω της αντίστασης των τραπεζών.