Κυρ. Πιερρακάκης στο Euronews: Στόχος μας να στηρίξουμε τους πολίτες ενόψει του δύσκολου χειμώνα

Στις προκλήσεις της νέας οικονομικής πραγματικότητας στην Ευρωζώνη, την ενεργειακή κρίση και τις αμυντικές δαπάνες αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Europe Today» του Euronews και τον δημοσιογράφο Stefan Grobe.

Ο κ. Πιερρακάκης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το κόστος δανεισμού, σημειώνοντας πως η εποχή του «φθηνού χρήματος» έχει παρέλθει οριστικά, καθώς η μέση απόδοση των δεκαετών ομολόγων έχει σκαρφαλώσει στο 4% από 1,1% το 2016. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στον διπλασιασμό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, στις αυξημένες κοινωνικές δαπάνες και στο κόστος της ενέργειας, το οποίο διαμορφώνει και τον πληθωρισμό στο 4%. Για την αντιμετώπιση του κύματος ακρίβειας, ο Πρόεδρος του Eurogroup προέκρινε τις επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές ως τη μόνη βιώσιμη λύση, δίπλα σε προσωρινά και στοχευμένα μέτρα για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, στάθηκε στο γεγονός ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις μόλις πέντε χώρες της Ευρώπης που παρουσιάζουν ονομαστικό δημοσιονομικό πλεόνασμα, αποδεικνύοντας πως οι δύσκολες μεταρρυθμίσεις απέδωσαν καρπούς. Όσον αφορά τη Γερμανία, απέφυγε να δώσει «μαθήματα», τονίζοντας ωστόσο την αμοιβαία εξάρτηση του Βερολίνου με την υπόλοιπη Ευρώπη και την ανάγκη να επιταχυνθούν η Ένωση Κεφαλαιαγορών και η Τραπεζική Ένωση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Mark Rutte, στη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών. Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι οι αυξημένες αμυντικές ανάγκες απαιτούν όχι μόνο περισσότερους πόρους, αλλά και εξυπνότερη διαχείριση μέσω κοινών προμηθειών, επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη και ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας των συστημάτων.

Τέλος, ενόψει των κρίσιμων αποφάσεων του χειμώνα, ο Πρόεδρος του Eurogroup εκτίμησε ότι η συμφωνία για τη διαδοχή της Christine Lagarde στην προεδρία της ΕΚΤ —καθώς και για τις άλλες δύο κενές θέσεις στο Εκτελεστικό Συμβούλιο— θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τους ευρωπαίους ηγέτες έως τον Δεκέμβριο, ώστε να υπάρξει ομαλή μετάβαση μέχρι την αποχώρησή της τον Φεβρουάριο.