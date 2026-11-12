Κυρ. Πιερρακάκης σε Ν. Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ ξοδεύει στα λόγια χωρίς να πληρώνει

αξιωματική αντιπολίτευση έχει ανακαλύψει τη συνταγή της πολιτικής ευτυχίας, υπόσχεται χωρίς να υπολογίζει, και ξοδεύει στα λόγια χωρίς να πληρώνει, είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σχολιάζοντας την τοποθέτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, της αποταμίευσης και των επενδύσεων, φορολογικές, μισθολογικές, συνταξιοδοτικές διατάξεις και λοιπές διατάξεις κοινωνικής πολιτικής».

Εμείς διαπραγματευόμαστε συνεχώς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βρούμε τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο και όσο αυτός αυξάνεται, προσπαθούμε να γυρνάει κάθε ευρώ πίσω στην κοινωνία, είπε ο κ. Πιερρακάκης. Όσο για τα 7 μέτρα – εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ, κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη να τα καταθέσει Δημοσιονομικό Συμβούλιο για «να τα συζητήσουμε». Να μας πείτε για το κόστος τους, διότι ο χώρος σήμερα είναι 2,2 δισεκ. ευρώ.

«Ελάτε και πείτε μας τι θα βγάζατε από αυτό που έχουμε βάλει εμείς για να προσθέσετε κάτι άλλο [. . .] ή να μας πείτε ποιον θα φορολογήσετε για να αυξήσετε το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Συγκεκριμένα». Η οικονομική ανευθυνότητα, πρόσθεσε ο κ. Πιερρακάκης, δεν είναι κοινωνική ευαισθησία. Η γενιά μας το έμαθε με τον πιο δύσκολο τρόπο και καλό θα είναι να μην το επαναλάβουμε, είπε χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα για τις αναφορές Ανδρουλάκη στο πρόσωπό του, είπε πως «όταν κάποιος επικαλείται μόνο την ιστορία, και την κάνει πάρα πολύ μονότονα και έχει διαρκώς εκεί στραμμένο το βλέμμα του, και δεν προσθέτει σε αυτή την ιστορία με τη δικιά του κληρονομιά, και με τις δικές του προτάσεις, ασχολείται μόνο με το παρελθόν, διότι δεν έχει τίποτα να πει για το μέλλον. Και νομίζω ότι αυτό θα ήταν καλό να το αποφύγετε».