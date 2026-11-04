Κυρ. Πιερρακάκης: Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ στους servicers και αυστηρότεροι κανόνες για την προστασία των δανειοληπτών

Στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των δανειοληπτών, στην επιβολή αυστηρότερων υποχρεώσεων στους servicers και στη δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου πλαισίου διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους επικεντρώθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής για το νέο οικονομικό νομοσχέδιο.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι νέες διατάξεις προβλέπουν συγκεκριμένες προθεσμίες για την εξέταση αιτημάτων ρύθμισης, περιορισμό των προκαταβολών που ζητούν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και αυστηρότερες κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων των οφειλετών.

«Το μήνυμα που στέλνουμε στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων είναι ότι οι κανόνες θα τηρούνται. Τα δικαιώματα των δανειοληπτών θα γίνονται σεβαστά. Και κάθε παραβίαση θα έχει συνέπειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι νέες ρυθμίσεις για δανειολήπτες και servicers

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα υποχρεούνται να απαντούν σε κάθε πλήρες αίτημα ρύθμισης εντός τριών μηνών και να ολοκληρώνουν τη διαδικασία το αργότερο σε έξι μήνες.

Παράλληλα, προβλέπεται πλήρης και δωρεάν ενημέρωση του δανειολήπτη για την οφειλή του εντός 45 ημερών, με αναστολή της τοκοφορίας εφόσον η εταιρεία καθυστερήσει να ανταποκριθεί.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί και ο περιορισμός της προκαταβολής στο 15% του κεφαλαίου στις διμερείς ρυθμίσεις, έναντι ποσοστών που, όπως ανέφερε ο υπουργός, έφταναν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και το 50%.

Ειδική προστασία προβλέπεται για τους συνεπείς δανειολήπτες, καθώς απαγορεύεται η καταγγελία της ρύθμισης και οι προβλεπόμενες πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης όσο τηρούν τις υποχρεώσεις τους, καθώς και στις περιπτώσεις μη καταβολής δόσεων λόγω παράλειψης του διαχειριστή να παράσχει τα αναγκαία στοιχεία.

Σε περίπτωση παραβίασης, η πράξη θα είναι αυτοδικαίως άκυρη, ενώ ο δανειολήπτης θα πιστώνεται με ποσό ίσο με πέντε μηνιαίες δόσεις και η ρύθμισή του θα παρατείνεται χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης σε εξατομικευμένα πρόστιμα έως 500.000 ευρώ ανά δανειολήπτη, ενώ με πρόσθετη τροπολογία το ανώτατο εποπτικό πρόστιμο που δύναται να επιβάλει η Τράπεζα της Ελλάδος στους servicers αυξάνεται από τις 500.000 στα 5 εκατ. ευρώ.

Σταθερό επιτόκιο 3% για ευάλωτους οφειλέτες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη μείωση της επιβάρυνσης ευάλωτων και επιλέξιμων οφειλετών που έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό, μέσω της εφαρμογής σταθερού επιτοκίου 3% στις προβλεπόμενες ρυθμίσεις.

Όπως υποστήριξε, η παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική ελάφρυνση των δανειοληπτών, αναφέροντας ως παράδειγμα περίπτωση δανείου 100.000 ευρώ, για την οποία έκανε λόγο για εξοικονόμηση έως 28.000 ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει πρόσθετες υποχρεώσεις διαφάνειας, ετήσια δημοσιοποίηση στοιχείων, υποβολή στρατηγικής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και ανεξάρτητους ελέγχους στις τιτλοποιήσεις που συνδέονται με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου.

Τι είπε για το άρθρο 23 και την απόσυρση της εκτελεστότητας

Απαντώντας στην κριτική που ασκήθηκε για το άρθρο 23, ο υπουργός εξήγησε ότι η αρχική πρόβλεψη για τη δυνατότητα απόκτησης εκτελεστού τίτλου αφορούσε αποκλειστικά τη συναινετική σύμβαση διμερούς ρύθμισης και όχι την αρχική δανειακή σύμβαση.

Υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί περί κατάργησης της δικαστικής προστασίας ήταν ανακριβείς, επικαλούμενος το άρθρο 933 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα άσκησης ανακοπής κατά της εκτέλεσης.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επισήμανε ότι η κυβέρνηση απέσυρε τη συγκεκριμένη πρόβλεψη περί εκτελεστότητας της διμερούς συμφωνίας, προκειμένου, όπως είπε, να αφαιρεθεί «και το τελευταίο πρόσχημα» από την αντιπολίτευση.

«Όσο εσείς αναζητάτε επιχειρήματα για να καταγγείλετε την κυβέρνηση, εμείς δημιουργούμε δικαιώματα για τον κάθε δανειολήπτη», τόνισε.

Αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ για την πρώτη κατοικία

Απευθυνόμενος ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός επέκρινε τις προτάσεις του για την προστασία της κύριας κατοικίας και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Υποστήριξε ότι η πρόταση εξαίρεσης της κύριας κατοικίας από την εκποίηση, υπό την προϋπόθεση προηγούμενης πτώχευσης, δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα για τους οφειλέτες.

Αντιπαρέβαλε τη δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, χωρίς προηγούμενη πτώχευση, σημειώνοντας ότι η σχετική διαδικασία ενεργοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου και έχει ήδη συγκεντρώσει 675 αιτήσεις.

Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για την πρόταση εξαγοράς δανείων από τους οφειλέτες στην τιμή απόκτησής τους από τα funds, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια ρύθμιση θα μπορούσε να επηρεάσει την κουλτούρα πληρωμών και την πρόσβαση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τα funds

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, υπενθυμίζοντας ότι το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων και μεταβίβασης δανείων σε funds θεσπίστηκε με τον νόμο 4354/2015, ενώ οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί καθιερώθηκαν με τον νόμο 4472/2017.

Επικαλούμενος στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ανέφερε ότι τον Μάρτιο του 2019 βρίσκονταν στα χέρια funds απαιτήσεις ύψους περίπου 18 δισ. ευρώ, αντιπαραβάλλοντας το ποσό αυτό με την αναφορά της πλευράς Τσίπρα σε στεγαστικά δάνεια ύψους 375 εκατ. ευρώ.

«Από το “ούτε ένα ευρώ”, μετά από μια συνεδρίαση, πήγαμε στα 375 εκατομμύρια ευρώ», σχολίασε, προσθέτοντας ότι παραμένει η διαφορά των περίπου 17,5 δισ. ευρώ.

Φορολογία κρυπτοστοιχείων και νέο λογιστικό πλαίσιο

Πέραν των ρυθμίσεων για το ιδιωτικό χρέος, ο υπουργός παρουσίασε και τις υπόλοιπες οικονομικές παρεμβάσεις του νομοσχεδίου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η φορολόγηση της υπεραξίας των φυσικών προσώπων από κρυπτοστοιχεία με συντελεστή 10%, η απαλλαγή για καθαρή ετήσια υπεραξία έως 500 ευρώ και η δυνατότητα οικειοθελούς δήλωσης παλαιότερων υπεραξιών χωρίς πρόστιμα και τόκους.

Ανακοίνωσε επίσης την εφαρμογή του νέου λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης, gov-ERP, από την 1η Ιανουαρίου 2027, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου των δημόσιων δαπανών.

Στις υπόλοιπες διατάξεις περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την τραπεζική εποπτεία, την κεφαλαιαγορά, τις συλλογικές επενδύσεις, την αγορά καυσίμων και τη συνταξιοδοτική προστασία συγκεκριμένων κατηγοριών δημόσιων υπαλλήλων και στρατιωτικών.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν επί των συγκεκριμένων διατάξεων και να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο.

«Όταν ένας πολίτης κάνει ό,τι μπορεί για να σταθεί συνεπής απέναντι στις υποχρεώσεις του, το κράτος οφείλει να σταθεί συνεπές απέναντι στα δικαιώματά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.