Κυρ. Πιερρακάκης: Πλαφόν 15% στην προκαταβολή και «πάγωμα» τόκων αν οι servicers καθυστερούν

έους κανόνες στη λειτουργία των servicers και στη διαδικασία ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους περιγράφει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, δίνοντας έμφαση στις προθεσμίες, στο ύψος της προκαταβολής και στην προστασία των οφειλετών που τηρούν τις συμφωνίες τους.

Σύμφωνα με τη δήλωση του υπουργού, το νέο πλαίσιο προβλέπει πλαφόν 15% στην προκαταβολή που ζητείται στο πλαίσιο μιας ρύθμισης. Ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι μέχρι σήμερα καταγράφονταν απαιτήσεις που έφθαναν ακόμη και στο 30%, 40% ή 50%.

Παράλληλα, προβλέπεται προστασία για τον οφειλέτη που εξυπηρετεί κανονικά τη ρύθμισή του. Όπως ανέφερε ο υπουργός, όσο τηρούνται οι συμφωνημένοι όροι, ο πολίτης δεν θα βρίσκεται αντιμέτωπος με μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως κατάσχεση ή πλειστηριασμό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην υποχρέωση των servicers να παρέχουν πλήρη ενημέρωση για την οφειλή. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εφόσον ο διαχειριστής δεν παραδώσει τα πλήρη στοιχεία του χρέους μέσα σε διάστημα 45 ημερών, θα προβλέπεται πάγωμα των τόκων.

«Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες. Θεσπίζουμε πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις 30%, 40% ή ακόμη και 50%», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το υπουργείο προχωρά παράλληλα σε αυστηροποίηση του εποπτικού πλαισίου για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Ο σχεδιασμός προβλέπει αυξημένες απαιτήσεις διαφάνειας, ενισχυμένο έλεγχο και κυρώσεις για παραβάσεις, με τα πρόστιμα να φθάνουν έως τις 500.000 ευρώ.

Ο υπουργός έθεσε ως βασικό στόχο ο οφειλέτης να γνωρίζει με ακρίβεια το ύψος και τους όρους του χρέους του και να λαμβάνει συγκεκριμένη πρόταση ρύθμισης, ώστε να υπάρχει πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής.

«Ο πολίτης που χρωστά πρέπει να ξέρει τι ισχύει και να έχει πρόταση ρύθμισης, ώστε να μπορέσει να αποπληρώσει το χρέος του. Και όποιος διαχειρίζεται αυτό το χρέος οφείλει να σέβεται τη συμφωνία, τον πολίτη και τον νόμο», δήλωσε.

Οι νέες παρεμβάσεις εντάσσονται στην ευρύτερη κυβερνητική πολιτική για το ιδιωτικό χρέος, στην οποία το οικονομικό επιτελείο έχει τοποθετήσει τον εξωδικαστικό μηχανισμό ως βασικό εργαλείο συνολικής ρύθμισης οφειλών και προστασίας της κύριας κατοικίας.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης συνόψισε τη φιλοσοφία του νέου πλαισίου σε δύο άξονες: «Θέλουμε προστασία για τον συνεπή οφειλέτη. Και λογοδοσία για όποιον παραβιάζει τους κανόνες».