Κυρ. Πιερρακάκης: Οι μεταρρυθμίσεις και τα αποτελέσματα η καλύτερη απάντηση στον λαϊκισμό

«Όπως η Γερμανία χρειάζεται μία ισχυρή Ευρώπη, έτσι και η Ευρώπη χρειάζεται μία ισχυρή Γερμανία», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης κατά τη σημερινή επίσκεψή του στο Βερολίνο και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Γερμανία, με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί, θα καταφέρει να απαντήσει στον λαϊκισμό.

«Η καλύτερη απάντηση γενικότερα στο λαϊκισμό, -και νομίζω το μάθαμε και εμείς αυτό πολύ χαρακτηριστικά στην Ελλάδα- η πιο ισχυρή απάντηση στους λαϊκιστές, είναι οι μεταρρυθμίσεις, είναι τα αποτελέσματα, είναι το να βλέπουν ότι η δημοκρατία λειτουργεί για κάθε πολίτη και για κάθε νοικοκυριό. Αυτή είναι η κατάκτηση και η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας και είμαι βέβαιος ότι θα δούμε και τη Γερμανία αυτά να τα κατακτά», δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης, κληθείς να σχολιάσει την άνοδο της ακροδεξιάς στη χώρα.

Ο υπουργός, αναφερόμενος στις σημερινές επαφές του στο Βερολίνο, μεταξύ άλλων με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και με τον αντικαγκελάριο και υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ, επισήμανε ακόμη ότι συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν το Eurogroup και τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας, με πιο χαρακτηριστικά «εκείνα που ακουμπούν στις μεταρρυθμίσεις, στις μεγάλες αλλαγές εκείνες που πρέπει να δούμε στο πανευρωπαϊκό επίπεδο: την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων που είναι η Ένωση Κεφαλαιαγορών και η Τραπεζική Ένωση και τις συνεπαγόμενες μεταρρυθμίσεις, τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες χρειάζεται να γίνουν σε σχέση με την ενέργεια, την τεχνολογία, το ψηφιακό ευρώ».

Όλα τα στοιχεία, συνέχισε ο κ. Πιερρακάκης, τα οποία αθροιζόμενα θα συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της Ευρώπης. Συζητήθηκαν επίσης η δημοσιονομική ισορροπία «σε μία περίοδο που οι διεθνής προκλήσεις είναι σημαντικές, είναι πολλαπλές και βρίσκουν την αντανάκλαση τους στις αγορές ομολόγων» και η διαχείριση των στοιχείων εκείνων που έχουν σχέση με την ενέργεια και την κρίση στη Μέση Ανατολή, «οι τρόποι με τους οποίους θα στηρίξουμε τις κοινωνίες μας και την ευρωπαϊκή οικονομία συνολικότερα και το πώς θα μπορούμε να είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, σε κάθε χώρα και στην Ευρώπη συνολικότερα».

Ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε ακόμη στην Ελλάδα ως «χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς, αν συνδυαστεί η δημοσιονομική αξιοπιστία με τις μεταρρυθμίσεις, μπορούν να επιτευχθούν πολύ ουσιαστικά αποτελέσματα και για την οικονομία συνολικότερα και για κάθε πολίτη και για κάθε επιχείρηση και για κάθε νοικοκυριό».

Το ίδιο πνεύμα, προσέθεσε, «μπορεί να αποτελέσει έμπνευση συνολικότερα για όλα όσα η Ευρώπη θα πρέπει να κατακτήσει τα επόμενα χρόνια». Ο στόχος συνολικά για την Ευρώπη είναι «να μετατρέψει το οικονομικό της μέγεθος σε οικονομική ισχύ- και ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι τώρα είναι η ώρα και των αποφάσεων και των αποτελεσμάτων», σημείωσε.