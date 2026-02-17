Κυρ. Πιερρακάκης: Ο διεθνής ρόλος του ευρώ είναι η στρατηγική απάντηση στις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη

Ολοκληρώθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες οι συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN, με βασικό θέμα συζήτησης τον ρόλο του ενιαίου νομίσματος σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον γεωοικονομικών προκλήσεων.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις συζητήσεις του χθεσινού Eurogroup, στο οποίο προέδρευσε, και το οποίο επικεντρώθηκε στην ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ και την ισχυροποίηση της νομισματικής κυριαρχίας της ΕΕ, ως στρατηγική απάντηση στις εντεινόμενες γεωοικονομικές πιέσεις.

Οι υπουργοί της ευρωζώνης αποφάσισαν μεταξύ άλλων την υιοθέτηση των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ για το 2026, ενώ επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για την άμεση προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Στη συνεδρίαση των 27 υπουργών Οικονομικών της ΕΕ που ακολούθησε, συζητήθηκε εκτενώς το θέμα των επικουρικών συντάξεων στο πλαίσιο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, καθώς και το Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (PEPP) ώστε να είναι προσβάσιμο σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη.

Στην παρέμβασή του στο ECOFIN, ο πρόεδρος του Eurogroup έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική διάσταση της πρωτοβουλίας για την ενίσχυση των επικουρικών συντάξεων, καθώς όπως είπε «ενδιαφέρει ευρέως τους πολίτες σε όλη την Ευρώπη». Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε τη στήριξη της Ελλάδας στην προσπάθεια απλοποίησης του Κανονισμού ενός Πανευρωπαϊκού Προσωπικού Συνταξιοδοτικού Προϊόντος, «το οποίο θα πρέπει να είναι απλό, οικονομικά αποδοτικό και ασφαλές». Αναφερόμενος στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU), επισήμανε ότι η επίτευξή της «θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη πολιτική νίκη μιας γενιάς».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είχε ακόμη την ευκαιρία να συναντήσει τη Φινλανδή ομόλογό του, Riikka Purra, με την οποία συζήτησαν τόσο για τη θεματολογία του Eurogroup και του ECOFIN, όσο και για τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ο κ. Πιερρακάκης συνάντησε, τέλος, τον Καναδό υπουργό Οικονομικών François- Philippe Champagne, ο οποίος, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του Eurogroup, συμμετείχε για πρώτη φορά στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν θέματα που αφορούν τις διμερείς εμπορικές και οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Καναδά και αντάλλαξαν προσκλήσεις για μεταξύ τους συναντήσεις εργασίας στο μέλλον.