Κυρ. Πιερρακάκης: Μεγάλη η ποιοτική αλλαγή στον τρόπο που πλέον λειτουργεί το κράτος

Σε συγκινησιακό κλίμα έγινε σήμερα, νωρίς το απόγευμα, η τελετή παράδοσης – παραλαβής στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τον απερχόμενο υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη να καλωσορίζει το νέο υπουργό της υπηρεσιακής κυβέρνησης, Σωκράτη Κάτσικα.

«Αισθάνομαι ότι είμαι πνευματικό σας εγγόνι γιατί είμαι μαθητής των μαθητών σας, ακαδημαϊκά» είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: Υπό αυτή την έννοια είναι, πραγματικά, πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που παραδίδουμε σε εσάς. Να πω ότι όλα πρέπει να συνοψίζονται, οπότε το να κάνω σύνοψη της τελευταίας τετραετίας σε επίπεδο έργου στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή σε επίπεδο εμπειριών είναι μία συγκινησιακά φορτισμένη διαδικασία για μένα».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στη «μεγάλη ποιοτική αλλαγή στον τρόπο που πλέον λειτουργεί το κράτος», κάνοντας έναν απολογισμό του έργου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τον Ιούλιο του 2019 έως και σήμερα.

Συγκεκριμένα, τόνισε τη σημασία του gov.gr, των απλουστεύσεων διαδικασιών, της εξέλιξης των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, και κατέληξε λέγοντας ότι «διεκδικούμε εντολή να σαρώσουμε το βαθύ κράτος την επόμενη τετραετία», αναφέροντας ότι αυτό οι πολίτες το εισπράττουν ως μια απολύτως εφικτή πραγματικότητα, για να φτάσει το κράτος και η Ελλάδα εκεί που της αξίζει.

Ειδικότερα, δήλωσε ότι «το gov.gr οικοδομήθηκε τον Μάρτιο του 2020 με 501 προϋπάρχουσες υπηρεσίες για να φτάσουμε στις 1.550 και πλέον σήμερα λίγο περισσότερα από τρία χρόνια μετά, 8,8 εκατ. ψηφιακές συναλλαγές το 2018, πάνω από 770 εκατ. ψηφιακές συναλλαγές πέρσι, μαζί με τις φορολογικές – γιατί αυτές είναι μη φορολογικές – 1,2 δισ. συναλλαγές.

Το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα σχέδιο Μάρσαλ για τη χώρα για το 2023, μας οδηγεί στο να δημοπρατήσουμε έργα όπως αυτά τα οποία δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι θα συνέβαινε σε τέτοια κλίμακα και σε τέτοια ταχύτητα. Αυτά είναι όλα όσα θα δούμε τα επόμενα τέσσερα χρόνια να υλοποιούνται στη χώρα μας.

Από τον ψηφιακό ιατρικό φάκελο μέχρι το νέο Taxis, μέχρι έργα υποδομής». Μάλιστα, τόνισε ότι «το κράτος μετασχηματίζεται. Ξεκινήσαμε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια και αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια θα συνεχίσουμε, σε όλα τα επίπεδα.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η χώρα πέρασε στα δίκτυα πέμπτης γενιάς, μία από τις πρώτες τρεις χώρες στην ευρωπαϊκή ένωση που το πέτυχαν. Είχαμε το 2019 μόλις 100 με 150 χιλιάδες fiber to the home γραμμές τώρα είμαστε κάπου στο 1,4 εκατ. fiber to the home γραμμές. Και όλα αυτά μαζί με τη πολιτική για το διάστημα η οποία σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία οριοθετήθηκε πλέον με έναν τρόπο που πραγματικά αντανακλά την ευρύτερη ψηφιακή πρόοδο της χώρας.

Μαζί με το ΕΚΟΜΕ που έπαιξε, επίσης, έναν καταληκτικό και στρατηγικό ρόλο στην οπτικοακουστική βιομηχανία και της χώρας μας και του να έρθουν μεγάλες οπτικοακουστικές παραγωγές από το εξωτερικό. Όλα αυτά μαζί δημιούργησαν ένα άθροισμα που έγινε γινόμενο. Και μία μεγάλη ποιοτική αλλαγή στον τρόπο που το κράτος λειτουργεί».

Υπογράμμισε ότι «τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα πρέπει να δούμε αλλαγές τέτοιες που θα σαρώσουν το βαθύ κράτος σε όλα τα επίπεδα. Αυτή είναι η εντολή που εμείς θα διεκδικήσουμε από τον ελληνικό λαό, στις επόμενες εκλογές, και αυτό είναι αυτό που νομίζω ότι ο κόσμος όταν το ακούει το εισπράττει όχι ως έναν προεκλογικού τύπου στόχο αλλά ως μία απόλυτα εφικτή πραγματικότητα, για να φτάσει το κράτος και η Ελλάδα εκεί που πραγματικά της αξίζει».

Εν συνεχεία ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες του και το στελεχιακό δυναμικό του υπουργείου με μια ελαφρά παραλλαγή στίχου του Νικηφόρου Βρεττάκου: «Εμείς, οι σε λίγο απερχόμενοι, αισθανόμαστε βαθιά συγκινημένοι και βαθιά ευγνώμονες που συνεργαστήκαμε μαζί σας».

Από την πλευρά του, ο πρώην υφυπουργός Θοδωρής Λιβάνιος, τόνισε την προσπάθεια που καταβάλλεται στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ώστε κάθε μέρα να γίνεται η ζωή των πολιτών καλύτερη. «Ήταν δύο χρόνια γεμάτα με έντονες στιγμές, με προβλήματα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά νομίζω ότι το μεγάλο στοίχημα είναι εδώ, είναι παρόν, είναι η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του κράτους», είπε χαρακτηριστικά.

Παραλαμβάνοντας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Σωκράτης Κάτσικας είπε πως βρίσκεται σε ένα χώρο τον οποίο αισθάνεται οικείο, όχι πολιτικά, αλλά επαγγελματικά, καθώς γνωρίζεται με τους ανθρώπους του κλάδου. Αναφέρθηκε, επίσης, στον ρόλο της υπηρεσιακής κυβέρνησης, που είναι «να διασφαλίσουμε τη συνέχεια του κράτους μέχρι να έρθει ο φυσικός διάδοχος με πολιτική νομιμοποίηση».

Ο κ. Κάτσικας παρέλαβε -τόσο σε στικάκι όσο και σε φάκελο- τα σημειώματα που είχαν ετοιμαστεί από την απερχόμενη ηγεσία του υπουργείου, και συγκεκριμένα το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2020-2023 που αφορά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το ετήσιο σχέδιο δράσης του 2023, την Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας, απολογιστικά σημειώματα για καθέναν από τους εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου, σύνοψη του έργου και μηνιαίες αναφορές της πορείας του gov.gr. Ακόμη, παρέλαβε αναλυτικό σημείωμα για την πορεία των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης καθώς και των σχεδίων που βρίσκονται ήδη σε υλοποίηση.

Συγκεκριμένα, ο νέος υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέφερε ότι «είναι μεγάλη χαρά πραγματικά και τιμή μου που η χώρα με επέλεξε για τη θέση αυτή του υπουργού σε αυτό το υπουργείο, που όπως ξέρετε είναι ο φυσικός επαγγελματικός μου χώρος.

Δεν είναι ο φυσικός μου χώρος ως υπουργός και πραγματικά, όπως είπε και ο πρωθυπουργός, σήμερα είμαστε εδώ σαν υπηρεσιακή κυβέρνηση περιμένοντας να έρθουν οι φυσικοί μας αντικαταστάτες που θα έχουν την τελική νομιμοποίηση μετά τις εκλογές.

Λοιπόν, μέχρι τότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα υπάρξουν και δεν πρέπει να υπάρξουν πολιτικής φύσης πρωτοβουλίες. Αυτό όμως το οποίο ζήτησε ο πρωθυπουργός και θα το πράξουμε είναι να μην σταματήσουν οι ενέργειες που γίνονται οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για τη χώρα ειδικά στο πεδίο της πληροφορικής και επικοινωνιών».

Επεσήμανε ότι «το μόνο που πρέπει είναι πραγματικά, εξαιρετικά, γρήγορα να δράσουμε γιατί δεν έχουμε το περιθώριο να καθυστερούμε κάνοντας δεύτερες σκέψεις. Θα κάνω ένα σχόλιο όχι πολιτικό αλλά βλέποντάς το ως πολίτης, ότι νομίζω ότι η πρόοδος που έχει γίνει στην ψηφιακή διακυβέρνηση της χώρας τα τελευταία χρόνια είναι εξαιρετικά μεγάλη. Υπάρχουν πολλά θέματα, γι’ αυτό και ελπίζω η κυβέρνηση που θα αναδειχθεί μετά τις εκλογές να συνεχίσει αυτή την πορεία ούτως ώστε πραγματικά να φτιάξουμε μια Ελλάδα που να λειτουργεί ψηφιακά».