Στη δυνατότητα λήψης πρόσθετων μέτρων οικονομικής στήριξης, υπό την προϋπόθεση δημιουργίας νέου δημοσιονομικού χώρου, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (23/11) στον ΑΝΤ1. Παράλληλα, απάντησε στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ, στην κριτική του Αλέξη Τσίπρα για τους πλειστηριασμούς και στις αποκλίσεις μεταξύ κυβερνητικών και ευρωπαϊκών προβλέψεων για την οικονομία.

«Κάθε ευρώ που υπάρχει ως χώρος θα γυρίζει πίσω στην κοινωνία», υπογράμμισε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι οι κυβερνητικές αποφάσεις δεν καθορίζονται από τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.

Όπως εξήγησε, οι κοινωνικές ανάγκες παραμένουν ανεξάρτητες από τις πολιτικές εξελίξεις, ενώ η προσπάθεια εξασφάλισης πρόσθετων πόρων αποτελεί συνεχή διαδικασία, σε συνεργασία και διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται τα ήδη αποφασισμένα μέτρα, χωρίς αυτό να αποκλείει νέες πρωτοβουλίες εφόσον προκύψουν πρόσθετες δημοσιονομικές δυνατότητες.

«Δεν συναρτούμε τον χρόνο των εκλογών με τις κινήσεις που κάνουμε, έχουμε κατακτήσει αυτή την αξιοπιστία», ανέφερε, συνδέοντας τη δυνατότητα ενίσχυσης των πολιτών με την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Τι είπε για τη μείωση του ΦΠΑ και τις προτάσεις της αντιπολίτευσης

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο περιορισμού του ΦΠΑ, ο υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προκρίνει την απευθείας οικονομική ενίσχυση των πολιτών, αντί της διάθεσης πόρων μέσω παρεμβάσεων που μεσολαβούν στην αγορά.

«Αν έχετε 2,5 δισ. ευρώ θέλετε να τα δώσετε απευθείας ή με διαμεσολάβηση;», διερωτήθηκε, εξηγώντας ότι βασικό κριτήριο για τη διάθεση των διαθέσιμων κονδυλίων αποτελεί η κατεύθυνσή τους προς όσους αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες ανάγκες.

Ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι στοχευμένες φορολογικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένους κλάδους μπορούν να εξεταστούν, ωστόσο η κυβερνητική προτεραιότητα είναι τα χρήματα να φτάνουν στους δικαιούχους χωρίς ενδιάμεσους.

Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι διατυπώνει προτάσεις χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

«Η αντιπολίτευση συμπεριφέρεται όπως παλιά πριν τα χρόνια της κρίσης. Όπως λέει και το ρητό δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα», σχολίασε, προσθέτοντας ότι «η αντιπολίτευση μιλάει με βάση τα χρήματα που δεν έχει».

Η απάντηση στον Τσίπρα για τους πλειστηριασμούς

Ο υπουργός Οικονομικών απάντησε και στην κριτική του Αλέξη Τσίπρα και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σχετικά με το καθεστώς των πλειστηριασμών και την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Απέδωσε στον πρώην πρωθυπουργό την ευθύνη για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που επέτρεψε τη δραστηριοποίηση των funds και την καθιέρωση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

«Ο Τσίπρας είναι αυτός που εφηύρε τα funds το 2015. Έχω την εντύπωση ότι θέλει να θυμόμαστε τις υποσχέσεις του και όχι τα πεπραγμένα του», δήλωσε.

Υπενθύμισε ότι το σχετικό θεσμικό πλαίσιο δημιουργήθηκε το 2015, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί θεσμοθετήθηκαν το 2017 και από το 2018 αποτέλεσαν τη μοναδική διαθέσιμη διαδικασία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βασική επιδίωξη μιας κυβέρνησης πρέπει να είναι η αποτροπή των πλειστηριασμών μέσω κατάλληλων μηχανισμών προστασίας των νοικοκυριών.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Ο κ. Πιερρακάκης επέκρινε επίσης τον Αλέξη Τσίπρα για τις αναφορές του στη 13η σύνταξη, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζει διαστρεβλωμένη εικόνα των προηγούμενων κυβερνητικών αποφάσεων.

«Η 13η σύνταξη καταργήθηκε επί Μνημονίων. Η κυβέρνηση μας ακύρωσε την προσωπική διαφορά που έφερε ο κ. Τσίπρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αποκλίσεις με την Κομισιόν και οι επενδύσεις στην Ελλάδα

Ο υπουργός Οικονομικών τοποθετήθηκε, τέλος, σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκείνες που περιλαμβάνονται στον ελληνικό προϋπολογισμό.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι κυβερνητικές προβλέψεις θα αποδειχθούν περισσότερο ακριβείς, αποδίδοντας τη διαφοροποίηση κυρίως στις εκτιμήσεις για την πορεία των επενδύσεων.

Όπως σημείωσε, η ελληνική πλευρά προβλέπει αύξηση επενδύσεων 7,9%, έναντι 2,5% που εκτιμά η Κομισιόν.

Για να στηρίξει την κυβερνητική πρόβλεψη, επικαλέστηκε επενδυτικά σχέδια άνω των 29 δισ. ευρώ που έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί και συνδέονται με το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ύψους 11 δισ. ευρώ.

Αναφέρθηκε ακόμη σε δήλωση του Κοστέλο για απορρόφηση του 100% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από την Ελλάδα, ενώ επισήμανε ότι στις διεθνείς επαφές του διαπιστώνει έντονο ενδιαφέρον για επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα.

«Η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους επενδυτές», κατέληξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η επενδυτική δραστηριότητα θα επιβεβαιώσει τις κυβερνητικές οικονομικές εκτιμήσεις.