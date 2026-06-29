Κυρ. Πιερρακάκης: Η Θεσσαλονίκη αναβαθμίζεται σε διεθνή κόμβο logistics και ανθρωπιστικής βοήθειας του ΔΟΜ

Τη στρατηγική ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε διεθνές κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας και ανθρωπιστικής υποστήριξης υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τα εγκαίνια του νέου Διεθνούς Κέντρου Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Ο υπουργός χαρακτήρισε την επιλογή της Θεσσαλονίκης ως έδρας της νέας δομής «εθνική επιτυχία», επισημαίνοντας ότι αποτελεί το αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας της ελληνικής πλευράς και ενισχύει καθοριστικά τη θέση της χώρας στα διεθνή δίκτυα logistics, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες αναπτυξιακές προοπτικές.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι στον 21ο αιώνα η γεωγραφική θέση μιας χώρας δεν αρκεί από μόνη της, αλλά αποκτά πραγματική αξία όταν μετατρέπεται σε συνδεσιμότητα, αξιόπιστες υποδομές και ουσιαστικό επιχειρησιακό πλεονέκτημα.

«Η εγκατάσταση του Παγκόσμιου Κέντρου Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης εδώ, στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί εθνική επιτυχία. Δεν ήταν μια εξέλιξη αυτονόητη. Τη διεκδικήσαμε, εργαστήκαμε συστηματικά και πετύχαμε να φέρουμε στην Ελλάδα μια δομή παγκόσμιας εμβέλειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, η Θεσσαλονίκη, μια πόλη που διαχρονικά λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ ηπείρων, λαών και εμπορικών διαδρομών, αποκτά πλέον έναν νέο στρατηγικό ρόλο ως διεθνής κόμβος logistics και εφοδιασμού. Μια εξέλιξη που, όπως είπε, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, προσελκύει επενδύσεις και ανοίγει σημαντικές ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο υπουργός επισήμανε ακόμη ότι όταν ένας διεθνής οργανισμός επιλέγει μια πόλη για να συντονίζει την ανταπόκρισή του σε παγκόσμιες κρίσεις, στην πραγματικότητα επιλέγει αξιοπιστία, θεσμική επάρκεια και επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

Αναφερόμενος στην προσπάθεια που προηγήθηκε, έκανε λόγο για μια συντονισμένη συνεργασία υπουργείων, δημόσιων υπηρεσιών, τοπικών αρχών και της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στη Γενεύη, ευχαριστώντας ιδιαίτερα τον πρέσβη Ιωάννη Γκίκα και τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Παναγιώτη Σταμπολίδη, για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του εγχειρήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας ότι η γεωγραφική της θέση, στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, σε συνδυασμό με το λιμάνι, τις σύγχρονες μεταφορικές υποδομές, την πρόσβαση στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, συνθέτουν ένα μοναδικό επιχειρησιακό πλεονέκτημα.

Ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε και στις σημαντικές οικονομικές προοπτικές που ανοίγονται για τη χώρα, επισημαίνοντας ότι ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης διαχειρίζεται ετησίως προμήθειες ανθρωπιστικής βοήθειας που υπερβαίνουν το 1 δισ. δολάρια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν ακόμη και τα 1,7 δισ. δολάρια. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για τις ελληνικές επιχειρήσεις, τις εταιρείες logistics, τους προμηθευτές, αλλά και για τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στις προμήθειες του ΔΟΜ παραμένει περιορισμένη, γεγονός που αφήνει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον υπουργό, το νέο Κέντρο μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής για την ελληνική επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας τη συμμετοχή της στις διεθνείς προμήθειες και στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.

Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι η νέα δομή έχει ήδη αποδείξει την επιχειρησιακή της αποτελεσματικότητα. Μέσα στους πρώτους μήνες λειτουργίας της υποστήριξε 21 διεθνείς αποστολές, διαχειρίστηκε περισσότερα από 20.000 κυβικά μέτρα ανθρωπιστικού υλικού και συνέβαλε στην αντιμετώπιση κρίσεων σε χώρες όπως το Αφγανιστάν, η Μιανμάρ, η Μοζαμβίκη και το Σουδάν.

Όπως ανέφερε, σε μια εποχή όπου οι πόλεμοι, οι φυσικές καταστροφές και οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών καθιστούν καθοριστικής σημασίας την ταχύτητα της ανθρωπιστικής ανταπόκρισης, οι εφοδιαστικές αλυσίδες δεν αποτελούν πλέον μόνο μια τεχνική λειτουργία της οικονομίας, αλλά έναν κρίσιμο παράγοντα σταθερότητας, ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

«Από τη Θεσσαλονίκη θα οργανώνονται οι αλυσίδες υποστήριξης που θα φθάνουν σε ανθρώπους οι οποίοι δοκιμάζονται από κρίσεις χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο νέος αυτός ρόλος της πόλης υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια μιας απλής υποδομής.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε και μια νέα σημαντική επένδυση, γνωστοποιώντας ότι το μόνιμο Κέντρο Logistics του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης θα στεγαστεί σε νέο, σύγχρονο χώρο στο Καλοχώρι. Όπως είπε, έχει ήδη δώσει εντολή στο Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο να προχωρήσει στην προετοιμασία του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ.

«Πρόκειται για μια έμπρακτη απόδειξη της σταθερής και αταλάντευτης στήριξής μας στις στρατηγικές επιλογές του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Φιλοδοξία μας δεν είναι απλώς να φιλοξενήσουμε το Κέντρο αυτό, αλλά να αποτελέσουμε έναν σταθερό, αξιόπιστο και μακροπρόθεσμο εταίρο στην αποστολή του», κατέληξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.