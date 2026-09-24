Κυρ. Πιερρακάκης: Η παρουσία της Millennium στην Αθήνα επιβεβαιώνει την επενδυτική δυναμική της Ελλάδας

Στην απόφαση της Millennium να αποκτήσει παρουσία στην Αθήνα αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της ενισχυμένης θέσης της Ελλάδας ως επενδυτικού και χρηματοοικονομικού προορισμού.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο της Millennium Ajay Nagpal και τον EMEA CEO Martin Pabari και στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η ανάπτυξη της παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα, καθώς και οι δυνατότητες που δημιουργούνται για την προσέλκυση περισσότερων κεφαλαίων και ανθρώπινου δυναμικού.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι κεντρικός στόχος είναι η Αθήνα να εξελιχθεί σε ισχυρό ευρωπαϊκό κόμβο επενδύσεων και διεθνούς ταλέντου.

«Όσο μεγαλώνει η θέση της χώρας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη, τόσο ενισχύονται οι δυνατότητες της οικονομίας να δημιουργεί ευκαιρίες και εισόδημα για τους πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη

Η απόφαση της @lifeatmillennium να αποκτήσει παρουσία στην Αθήνα επιβεβαιώνει τη δυναμική που αναπτύσσει η Ελλάδα ως επενδυτικός και χρηματοοικονομικός προορισμός.

Μετά τη συνάντησή μας με τον Πρωθυπουργό @kyriakos, συζήτησα με τον Πρόεδρο της Millennium Ajay Nagpal και τον EMEA CEO Martin Pabari για την ανάπτυξη της παρουσίας τους στη Ελλάδα και τις δυνατότητες που ανοίγονται για την προσέλκυση κεφαλαίων και ανθρώπινου δυναμικού.

Στόχος μας είναι η Αθήνα να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό ευρωπαϊκό κόμβο για επενδύσεις και διεθνές ταλέντο. Όσο μεγαλώνει η θέση της χώρας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη, τόσο ενισχύονται οι δυνατότητες της οικονομίας να δημιουργεί ευκαιρίες και εισόδημα για τους πολίτες.

Την παρουσία της στην Ελλάδα ανακοίνωσε η διεθνής επενδυτική εταιρεία Millennium

Την απόφαση της να έχει παρουσία στην Ελλάδα ανακοίνωσε ταυτόχρονα η διεθνής επενδυτική εταιρεία Millennium, μετά τη συνάντηση των επικεφαλής της με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Σε ανάρτησή της στο Linkedin, η μεγάλη επενδυτική εταιρεία αναφέρει:

«Ο Πρόεδρός μας Ajay Nagpal, ο Διευθύνων Σύμβουλος για την περιοχή EMEA Martin Pabari και ο Ανώτερος Υπεύθυνος Επενδύσεων Agamemnon Constantopoulos συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, με σκοπό την εδραίωση της παρουσίας μας στην Αθήνα και την ενίσχυση του αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα.

Η Αθήνα προωθεί τη στρατηγική της Millennium να αποτελέσει κορυφαίο προορισμό για ταλαντούχα άτομα από όλο τον κόσμο, συνδέοντάς τους με τη δύναμη, τους πόρους και την εμβέλεια της παγκόσμιας πλατφόρμας μας».