Την ανάγκη ενίσχυσης του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο του Eurogroup, σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους κεφαλαίου, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την παρέμβασή του στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι η εποχή του φθηνού και άφθονου κεφαλαίου έχει παρέλθει, γεγονός που καθιστά τη δημοσιονομική αξιοπιστία σημαντικότερη από ποτέ.

Στο νέο οικονομικό περιβάλλον, όπως ανέφερε, η Ευρώπη καλείται να μετατρέψει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες, ενισχύοντας την ενεργειακή της ανθεκτικότητα, επιταχύνοντας την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και κινητοποιώντας τα δικά της κεφάλαια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ψηφιακό ευρώ, συνδέοντάς το με την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης, καθώς και στην Ένωση

Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, στόχος της οποίας είναι η διοχέτευση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων σε επενδύσεις στην Ευρώπη.

«Κοινός μας στόχος είναι μια πιο ανταγωνιστική, ανθεκτική και χρηματοπιστωτικά ενοποιημένη Ευρώπη», κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης.