Κυρ. Πιερρακάκης: Η δημοσιονομική ευελιξία επιταχύνει τις αναγκαίες επενδύσεις στην ενέργεια

Στις βιομηχανικές πολιτικές με στόχο τις ανοιχτές αγορές και την οικονομική ευημερία, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδερος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν στο πλαίσιο της Υπουργικής Διάσκεψης του ΟΟΣΑ στο Παρίσι.

«Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να συγχαρώ τον καλό μου φίλο Ματίας Κόρμαν για την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης του θητείας ως Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ και να του ευχηθώ μια ακόμη πιο επιτυχημένη δεύτερη θητεία», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, ξεκινώντας τις δηλώσεις του.

Και συνέχισε: «Βρισκόμαστε σήμερα στον ΟΟΣΑ συζητώντας ένα ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα: πώς θα διαμορφώσουμε σωστά τις βιομηχανικές πολιτικές για ανοιχτές αγορές, ανάπτυξη και ευημερία.

Ένα θέμα που, θα μου επιτρέψετε να σημειώσω, είναι ιδιαίτερα επίκαιρο μετά τη σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιτρέψει πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για επενδύσεις στην ενεργειακή ασφάλεια και την ανθεκτικότητα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προβλέπουν οι εθνικές ρήτρες διαφυγής στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περιττό να πω ότι αυτό συνδέεται επίσης με την πρόσφατη διαπίστωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι ο αντίκτυπος της κρίσης στη Μέση Ανατολή γίνεται κατά 12% λιγότερο αισθητός στην Ευρώπη σε σχέση με το πώς θα ήταν εάν δεν είχαμε πραγματοποιήσει τις αναγκαίες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια τα τελευταία χρόνια, από το 2022 δηλαδή και μετά.

Επομένως, πρόκειται αναμφίβολα για έναν τομέα υψίστης σημασίας, στον οποίο πρέπει να πραγματοποιήσουμε τις αναγκαίες και σημαντικότερες επενδύσεις όσο το δυνατόν ταχύτερα.

Η σημερινή ημέρα είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα. Οι οικονομικές προβλέψεις του ΟΟΣΑ επιβεβαίωσαν τη θετική πορεία και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε σήμερα την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.

Πρόκειται, θα έλεγα, για μια ιστορική απόφαση, η οποία σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας περιόδου 16 ετών που περιλάμβανε χρόνια δοκιμασιών και προκλήσεων για κάθε Έλληνα πολίτη.

Υπάρχουν δύο λέξεις-κλειδιά εδώ: εμπιστοσύνη και ευθύνη. Η απόφαση αυτή αντανακλά εμπιστοσύνη προς την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία.

Αλλά είναι δική μας ευθύνη, ως υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, να μετατρέψουμε αυτή την εμπιστοσύνη σε μεγαλύτερη ευημερία για τις ελληνικές επιχειρήσεις, τους Έλληνες πολίτες, τα ελληνικά νοικοκυριά, την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία συνολικά. Και σκοπεύουμε να το πετύχουμε.»