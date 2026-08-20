Κυρ. Πιερρακάκης: Γιατί αποπληρώνουμε νωρίτερα το χρέος

O υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης μέσω βίντεο που ανήρτησε στα sοcial media εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, καθώς και το τι κερδίζει από αυτήν την πολιτική της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, εξηγεί ότι για κάθε 1 δισ. ευρώ, κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους τον χρόνο. Όπως προσθέτει, «από τα 52,9 δισ. ευρώ των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο, μέχρι το τέλος του 2025 αποπληρώσαμε πρόωρα τα 26,5 δισ. ευρώ, δηλαδή τα μισά. Φέτος αποπληρώνουμε νωρίτερα 12,8 δισ. ευρώ και μόνο από αυτά γλιτώνουμε 370 εκατ. ευρώ τον χρόνο, 2,6 δισ. ευρώ στην εφταετία».

Μάλιστα, δεν παραλείπει να ασκήσει κριτική και προς την αντιπολίτευση, η οποία ζητά να δοθούν τα χρήματα αυτά προς τους πολίτες, αναφέροντας ότι όπως γνωρίζει και ίδια αυτό είναι αδύνατον όπως γνωρίζει και η ίδια, αφού δεν το επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.

Τέλος, όπως αναφέρει, η μείωση του χρέους και των τόκων επιτρέπει στη χώρα να αποκτήσει μεγαλύτερη ελευθερία, ώστε να χαράσσει μόνη της τη δημοσιονομική της πολιτική. Εξάλλου όπως αναφέρει στόχος είναι «να μην στείλουμε ποτέ ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας».