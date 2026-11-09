Κυρ. Πιερρακάκης για συμμετοχή της Ελλάδας στο European Tech Champion: Στρατηγική επένδυση στο μέλλον της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας

Στη μεγάλη ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη χρηματοδότηση των τεχνολογιών του μέλλοντος και τη δημιουργία επιχειρήσεων με παγκόσμια εμβέλεια συμμετέχει ενεργά η Ελλάδα, με επένδυση 120 εκατ. ευρώ στο κοινό επενδυτικό ταμείο της πρωτοβουλίας European Tech Champions Initiative του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή που ενισχύει τη θέση της χώρας μας στον ευρωπαϊκό χάρτη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση μιας ισχυρότερης και πιο ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η Ελλάδα, ο Όμιλος ΕΤΕπ, μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές και άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοχέτευση περισσότερων από 10 δισ. ευρώ σε νέες επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε φάση ταχείας ανάπτυξης. Η νέα συμμαχία δημόσιων και ιδιωτικών επενδυτών βασίζεται στην European Tech Champions Initiative και στοχεύει στην κινητοποίηση συνολικών επενδύσεων έως 80 δισ. ευρώ, με μέσο ύψος επένδυσης 200 εκατ. ευρώ, ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τεχνολογίας να αναπτυχθούν σε παγκόσμια κλίμακα.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις έξι χώρες που συμμετέχουν στο πρώτο κλείσιμο του κοινού επενδυτικού ταμείου, μαζί με τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και την Ισπανία. Οι χώρες αυτές και ο Όμιλος ΕΤΕπ συγκεντρώνουν δεσμεύσεις κεφαλαίων ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ στο Tech Champions fund-of-funds, το οποίο επενδύει σε άλλα επενδυτικά ταμεία, ανοίγοντας τον δρόμο για τις πρώτες επενδυτικές εγκρίσεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες

Παράλληλα, μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές και η γαλλική πρωτοβουλία Tibi έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να διοχετεύσουν συνολικά περισσότερα από 8 δισ. ευρώ στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας και στις επιχειρήσεις ταχείας ανάπτυξης. Πρόσθετοι επενδυτές αναμένεται να ενταχθούν σύντομα στη συμμαχία.

Η ελληνική συμμετοχή θα χρηματοδοτηθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και εντάσσεται στη στρατηγική της κυβέρνησης για την ενίσχυση της καινοτομίας, την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε:

«Η επόμενη μεγάλη μάχη για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα θα δοθεί στην τεχνολογία. Η Ευρώπη διαθέτει εξαιρετικούς επιστήμονες, ισχυρή ερευνητική βάση και καινοτόμες επιχειρήσεις. Το μεγάλο στοίχημα είναι να μετατρέψουμε αυτή τη δυναμική σε επιχειρήσεις με παγκόσμια εμβέλεια, που θα διεκδικούν ηγετική θέση στις διεθνείς αγορές.

Η συμμετοχή της Ελλάδας με 120 εκατομμύρια ευρώ στην πρωτοβουλία European Tech Chmapion αποτελεί μια στρατηγική επένδυση στο μέλλον της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ενισχύουμε την πρόσβαση των καινοτόμων επιχειρήσεων σε επενδυτικά κεφάλαια και συμβάλλουμε στη δημιουργία των επόμενων ευρωπαϊκών τεχνολογικών πρωταθλητών.

Η Ελλάδα συμμετέχει με συγκεκριμένους πόρους και υψηλές φιλοδοξίες. Στον παγκόσμιο τεχνολογικό ανταγωνισμό, το προβάδισμα θα έχουν εκείνοι που θα τολμήσουν να επενδύσουν έγκαιρα».

Ο Αντιπρόεδρος στις Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε: «Η τεχνολογική ισχύς στις Ευρώπης εξαρτάται από την ικανότητά στις να χρηματοδοτεί την ανάπτυξη των επιχειρήσεών στις και να διατηρεί εδώ, εντός των συνόρων στις, την τεχνογνωσία και την αξία που δημιουργούν. Με τη διεύρυνση στις πρωτοβουλίας European Tech Champions Initiative, ο Όμιλος ΕΤΕπ ενισχύει την ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων ανάπτυξης, ώστε περισσότερες εταιρείες να αποκτήσουν το μέγεθος που απαιτεί ο διεθνής ανταγωνισμός. Η συμμετοχή στις Ελλάδας αποτελεί μια σημαντική επενδυτική επιλογή με μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό αποτύπωμα. Συνδέει την εξέλιξη του ελληνικού οικοσυστήματος με μια ευρωπαϊκή στρατηγική που μπορεί να μετατρέψει την επιστημονική αριστεία σε παραγωγική δύναμη και να ενισχύσει τη θέση στις χώρας στις διεθνείς αλυσίδες αξίας».

Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα

Η European Tech Champions Initiative ξεκίνησε το 2023 από τον Όμιλο ΕΤΕπ και έξι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι σήμερα έχει στηρίξει 15 μεγάλα επενδυτικά ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, τα οποία επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις ταχείας ανάπτυξης. Μέσω αυτών, έχει υποστηρίξει περισσότερες από 50 επιχειρήσεις με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις οποίες 16 έχουν αποκτήσει αποτίμηση άνω του 1 δισ. ευρώ.

Η διευρυμένη πρωτοβουλία έλαβε την ομόφωνη στήριξη όλων των κρατών μελών της ΕΕ τον Ιούλιο. Περισσότερα κράτη μέλη αναμένεται να συνεισφέρουν στο κοινό επενδυτικό ταμείο μόλις ολοκληρωθούν οι εθνικές διαδικασίες τους.

Η συμμαχία θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως η γαλλική Tibi, η γερμανική WIN και το Scaleup Europe Fund της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα βοηθήσουν τις πρωτοπόρες επιχειρήσεις τεχνολογίας να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση μεγάλης κλίμακας, ώστε να αναπτυχθούν και να διατηρήσουν ισχυρή τη βάση τους στην Ευρώπη, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, την ανάπτυξη και τη στρατηγική αυτονομία της.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Θεσμικών Επενδυτών, που εγκαινιάστηκε από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Όμιλο ΕΤΕπ, απλοποιεί την πρόσβαση θεσμικών επενδυτών σε επενδυτικές ευκαιρίες σε επενδυτικά ταμεία μέσω της Επενδυτικής Πλατφόρμας υπό την καθοδήγηση του Ομίλου ΕΤΕπ. Διευκολύνει επίσης τον διάλογο για τις εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο, μέσω ειδικού φόρουμ υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη ευρωπαϊκή προσπάθεια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανθεκτικότητας, την πρόοδο προς την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και τη διασφάλιση της τεχνολογικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Με τη συμμετοχή των 120 εκατ. ευρώ, η Ελλάδα αποκτά ενεργό ρόλο σε μια ευρωπαϊκή προσπάθεια στρατηγικής σημασίας, η οποία μπορεί να διευρύνει τις χρηματοδοτικές δυνατότητες και για το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, να ενισχύσει την εξωστρέφεια και να συμβάλει στη δημιουργία νέων επενδύσεων και θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.