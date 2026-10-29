Κυρ. Πιερρακάκης για Λαγκάρντ: Εξαιρετική η συμβολή της στη σταθερότητα της Ευρωζώνης

Την εξαιρετική συμβολή της Κριστίν Λαγκάρντ στη σταθερότητα της Ευρωζώνης υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά την ανακοίνωσή της ότι θα αποχωρήσει από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 7 Φεβρουαρίου 2027.

Εκ μέρους του Eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε την ειλικρινή ευγνωμοσύνη του προς την πρόεδρο της ΕΚΤ, ευχαριστώντας την για τη θητεία της και την ηγεσία της σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Όπως σημείωσε, το κοινό νόμισμα αποτελεί το θεμέλιο της Ευρωζώνης και εγγυάται την οικονομική της σταθερότητα. Χαρακτήρισε, παράλληλα, το ευρώ ορόσημο στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ένα από τα πιο απτά και πολύτιμα στοιχεία της.

«Η θητεία της Κριστίν Λαγκάρντ στο τιμόνι της ΕΚΤ ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα», ανέφερε.

Σχετικά με τη διαδικασία διαδοχής, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι το Eurogroup θα κινηθεί ταχύτατα για την προετοιμασία της σύστασης του Συμβουλίου της ΕΕ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον διορισμό του επόμενου προέδρου της ΕΚΤ.