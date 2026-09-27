Κυρ. Πιερρακάκης για επιστροφή ενοικίων: Είμαστε δίπλα σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές στην περιφέρεια

Την επιστροφή δύο ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές, συνολικού ύψους 4,9 εκατ. ευρώ σχολίασε με ανάρτησή του στο Facebook ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως σχολίασε σχετικά ο υπουργός Οικονομικών, «πίσω από κάθε σχολείο και κάθε δομή υγείας στην περιφέρεια υπάρχουν άνθρωποι που υπηρετούν εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, μακριά από τα σπίτια και τις οικογένειές τους», προσθέτοντας ότι «είμαστε δίπλα τους έμπρακτα».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη:



«Πίσω από κάθε σχολείο και κάθε δομή υγείας στην περιφέρεια υπάρχουν άνθρωποι που υπηρετούν εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, μακριά από τα σπίτια και τις οικογένειές τους.

Χθες, 17.074 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές έλαβαν την επιστροφή δύο ενοικίων, συνολικού ύψους 4,9 εκατ. ευρώ.

Είμαστε δίπλα τους έμπρακτα. Με πολιτικές που αναγνωρίζουν την προσφορά τους και στηρίζουν την καθημερινότητά τους».

Επιστροφή ενοικίου: Έως τέσσερα μισθώματα σε 66 ημέρες – Ποιοι πληρώνονται και τι έρχεται εντός Νοεμβρίου

Ένα ιδιότυπο «διπλό ταμείο» άνοιξε από την Παρασκευή για περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και εργαζομένους στον χώρο της Υγείας που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και επιβαρύνονται με δεύτερο ενοίκιο στην περιφέρεια.

Η πρώτη πληρωμή είχε προγραμματιστεί για τις 25 Σεπτεμβρίου, και αφορά αναδρομικά στα μισθώματα που καταβλήθηκαν το 2024. Θα ακολουθήσει στις 30 Νοεμβρίου η ενίσχυση για τα ενοίκια του 2025. Η χρονική αυτή σύμπτωση δημιουργεί για ορισμένους δικαιούχους μια σημαντική ενίσχυση μέσα σε μόλις δύο μήνες, η οποία μπορεί συνολικά να αντιστοιχεί ακόμη και σε τέσσερα μηνιαία μισθώματα. Το επίσημο χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης προβλέπει ρητά τις δύο αυτές ημερομηνίες.

Πρόκειται για το ειδικό καθεστώς επιστροφής δύο ενοικίων ετησίως σε δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, ένα μέτρο που λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου που ισχύει για τα νοικοκυριά.

Η σημαντικότερη διαφορά είναι ότι εδώ δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Η ενίσχυση συνδέεται με την υπηρεσιακή ιδιότητα, τον τόπο εργασίας και το μίσθωμα που καταβάλλεται στην περιοχή όπου υπηρετεί ο δικαιούχος.

Πώς προκύπτουν τα τέσσερα ενοίκια

Ο μηχανισμός θέλει λίγη προσοχή, καθώς δεν πρόκειται για μία εφάπαξ καταβολή τεσσάρων ενοικίων. Για τα μισθώματα του 2024, όσοι είχαν ήδη λάβει τον Νοέμβριο του 2025 τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου θα λάβουν τώρα πρόσθετο ποσό ίσο με 1/12 του ετήσιου μισθώματος, ώστε συνολικά η στήριξη για εκείνο το έτος να αντιστοιχεί σε δύο ενοίκια.

Αντίθετα, όσοι δεν είχαν πάρει τη γενική επιστροφή –για παράδειγμα επειδή δεν πληρούσαν τα τότε εισοδηματικά όρια– μπορούν τώρα να λάβουν ολόκληρη την ειδική ενίσχυση, δηλαδή 2/12 του ενοικίου που κατέβαλαν το 2024.

Το ίδιο μοντέλο επαναλαμβάνεται στις 30 Νοεμβρίου 2026 για τα μισθώματα του 2025. Όποιος δικαιούται και τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου θα λάβει μέσω της ειδικής ρύθμισης ακόμη ένα, ώστε το συνολικό όφελος να φτάσει τα δύο. Όποιος δεν υπάγεται στη γενική ενίσχυση μπορεί, μέσω του ειδικού καθεστώτος, να φτάσει απευθείας στα δύο ενοίκια.

Έτσι προκύπτει και το ανώτατο «τετράμηνο» όφελος, δηλαδή έως δύο ενοίκια για το 2024 και έως δύο για το 2025, τα οποία λόγω της αναδρομικής εφαρμογής του μέτρου καταβάλλονται μέσα στο ίδιο φθινόπωρο.

Ποιοι μπαίνουν στη λίστα

Το μέτρο αφορά μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Στον χώρο της Υγείας καλύπτεται πολύ ευρύτερη ομάδα, καθώς κάτω απο την.. «ομπρέλα» του μέτρου γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι και επικουρικοί, αγροτικοί και προσωπικοί γιατροί, προσωπικό Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και δομών Ψυχικής Υγείας, νοσηλευτές, παραϊατρικό και βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, αλλά και οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Βασική προϋπόθεση, φυσικά, είναι να υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια και να μισθώνουν κατοικία στην περιοχή υπηρεσίας τους.

Από το μέτρο εξαιρούνται η Περιφέρεια Αττικής και η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, ενώ εξαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Αττικής, η οποία καλύπτεται κανονικά από το μέτρο.

Η ενίσχυση δεν περιορίζεται μόνο στην περίπτωση όπου το ακίνητο εμφανίζεται ως κύρια κατοικία. Καλύπτονται και περιπτώσεις δευτερεύουσας κατοικίας που μισθώνεται στον τόπο υπηρεσίας, ενώ εάν ο εργαζόμενος άλλαξε σπίτι μέσα στη χρονιά, μπορούν να συνυπολογιστούν τα επιλέξιμα μισθώματα.

Έως 1.600 ευρώ τον χρόνο – Και προσαύξηση για παιδιά

Το ανώτατο ποσό της ειδικής ενίσχυσης φτάνει τα 1.600 ευρώ για κάθε έτος μισθωμάτων, ενώ το όριο αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος που πλήρωσε 600 ευρώ τον μήνα για ολόκληρο το έτος έχει ετήσιο μίσθωμα 7.200 ευρώ. Τα 2/12 αντιστοιχούν σε 1.200 ευρώ. Εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, αυτό είναι το συνολικό ύψος της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο έτος.

Σε μίσθωμα 800 ευρώ τον μήνα, τα δύο ενοίκια αντιστοιχούν σε 1.600 ευρώ, δηλαδή στο βασικό ανώτατο όριο.

Η καταβολή γίνεται χωρίς αίτηση, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου, ενώ απαραίτητο είναι να υπάρχει δηλωμένο IBAN στην ΑΑΔΕ.

Η σημερινή πληρωμή έχει και μια ευρύτερη διάσταση. Το μέτρο επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ολοένα μεγαλύτερο στεγαστικό κόστος που αντιμετωπίζουν δημόσιοι λειτουργοί όταν τοποθετούνται σε νησιά, ορεινές περιοχές ή τουριστικούς προορισμούς, όπου σε αρκετές περιπτώσεις η εύρεση κατοικίας είναι δυσκολότερη ακόμη και από την ίδια την εύρεση θέσης εργασίας.

Γι’ αυτό και η επιστροφή δύο ενοικίων συνδυάζεται πλέον με άλλες παρεμβάσεις για τη στέγαση εκπαιδευτικών και υγειονομικών, όπως η αξιοποίηση δημόσιων και δημοτικών ακινήτων. Το υπουργείο Παιδείας έχει ήδη συνδέσει το μέτρο με την προσπάθεια δημιουργίας περισσότερων κατοικιών για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο τους.