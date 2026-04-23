Κυρ. Πιερρακάκης για ΔΕΗ: Χτίζουμε ισχυρούς ομίλους με δυνατότητα να επενδύουν και να καινοτομούν

Ουπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης με ανάρτησή του στα social media σχολιάζει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ανακοίνωσε η ΔΕΗ, κάνοντας λόγο για έναν «δυναμικό ενεργειακό οργανισμό» που «δεν θυμίζει σε τίποτα το παρελθόν».

Στην ανάρτησή του ο υπουργός αναφέρει σχετικά:

«Η απόφαση για τη συμμετοχή του Δημοσίου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με στόχο να διασφαλιστεί ένα σταθερό ποσοστό 33,4% εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική που υλοποιούμε για την οικονομία. Χτίζουμε ισχυρούς ομίλους με δυνατότητα να επενδύουν, να καινοτομούν και να ανταγωνίζονται διεθνώς.

Η ΔΕΗ σήμερα δεν θυμίζει σε τίποτα το παρελθόν της. Έχει μετασχηματιστεί σε έναν δυναμικό ενεργειακό οργανισμό, που επενδύει συστηματικά σε καθαρές μορφές ενέργειας, εκσυγχρονίζει τις υποδομές του και διευρύνει το αποτύπωμά του εντός και εκτός Ελλάδας.

Η ενέργεια αποτελεί οικονομική και εθνική προτεραιότητα. Με την επιλογή αυτή, ενδυναμώνουμε τη ΔΕΗ και διασφαλίζουμε τον στρατηγικό ρόλο του κράτους, ενισχύοντας τις επενδύσεις και τη διεθνή θέση της οικονομίας».