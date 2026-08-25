Κυρ. Πιερρακάκης για αποπληρωμή χρέους: Πώς ωφελούνται οι πολίτες από αυτήν τη στρατηγική

Σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους απάντησε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μέσω βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν το σήμερα, οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά».

Στο ερώτημα σχετικά με το αν αποπληρώνουμε «φθηνά» δάνεια με επιτόκιο 1,5% είπε: «Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor + 0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%».

Παράλληλα, ο υπουργός διέψευσε τα σενάρια ότι δανειζόμαστε ακριβότερα για να αποπληρώσουμε παλαιότερα δάνεια λέγοντας ότι «αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές. Φέτος, θα δανειστούμε περίπου 8 δισ. ευρώ, όταν οι κανονικές αποπληρωμές είναι 8,9 δισ. ευρώ. Τα 12,8 δισ. ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών δεν χρηματοδοτούνται από νέο δανεισμό».

Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι τα χρήματα με τα οποία πραγματοποιούνται οι πρόωρες αποπληρωμές βρίσκονται μέσα από τα ταμειακά διαθέσιμα και «το πλεόνασμα που ήδη έχουμε και λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων δεν μπορούμε να δαπανήσουμε σε παροχές». Μάλιστα, όπως σημειώνει «επειδή αυτά τα χρήματα αποδίδουν λιγότερο απ’ όσο μας κοστίζει το χρέος, μας συμφέρει να το μειώνουμε».

Τέλος στο ερώτημα «τι σχέση έχουν όλα αυτά με το 2032» ο πρόεδρος του Eurogroup απαντά ότι: «Το 2032 θα αντιμετωπίζαμε μία πραγματική δημοσιονομική νάρκη: 25-30 δισ. ευρώ από αναβαλλόμενους τόκους της κρίσης θα άρχιζαν να προστίθενται στο χρέος. Ακόμη και μετά την κατανομή τους σε βάθος εικοσαετίας, θα έπρεπε να πληρώνουμε περίπου 1,5 δισ. ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. Με τις πρόωρες αποπληρωμές εξουδετερώνουμε αυτή τη νάρκη από τώρα. Εξοικονομούμε περίπου 800 εκατ. ευρώ το χρόνο από τόκους, δηλαδή περίπου τα μισά και κλείνουμε οριστικά ακόμη μία εκκρεμότητα της κρίσης».

Όπως σημειώνει σχετικά με τα κέρδη των πολιτών από την κυβερνητική αυτή οικονομική πολιτική, «η βιωσιμότητα του χρέους συνδέεται μεσοπρόθεσμα με τον δημοσιονομικό χώρο που έχουμε. Όσο δηλαδή μειώνουμε το χρέος, τόσο αυξάνουμε τις δυνατότητες να στηρίζουμε τους πολίτες και να ενισχύουμε την αξιοπιστία της χώρας. Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά την πρακτική του να μεταφέρει τα βάρη της στο μέλλον. Δεν θα κάνουμε το ίδιο. Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας».