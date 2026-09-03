Κυρ. Πιερρακάκης: Χρειάζεται πολιτική βούληση και αποφάσεις για να κερδίσει η Ευρώπη τον χαμένο χρόνο

Την ανάγκη για ταχύτερα βήματα προς μια πιο συνεκτική Ευρωπαϊκή Ένωση, με κοινές πολιτικές και μεγαλύτερο βαθμό ενοποίησης, ανέδειξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών συζήτησε με τον Peter Frankopan, καθηγητή Παγκόσμιας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και επίτιμο ερευνητή στη Σχολή Διακυβέρνησης Blavatnik, στο 6ο Thessaloniki Metropolitan Summit που διοργανώνει το powergame.gr σε συνεργασία με τον Economist.

Όπως σημείωσε, οι αλλαγές δεν αφορούν μόνο τη λειτουργία των ευρωπαϊκών αγορών και την ενεργειακή πολιτική, αλλά επεκτείνονται στην καινοτομία και την άμυνα, σε μια περίοδο κατά την οποία το ευρωπαϊκό περιβάλλον έχει μεταβληθεί αισθητά.

Στρέφοντας το βλέμμα στην Ελλάδα, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στις διαχρονικές αδυναμίες που αντιμετώπισε η χώρα και οι οποίες έγιναν ιδιαίτερα εμφανείς στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, επισήμανε ότι μια σειρά από ζητήματα που θα έπρεπε να έχουν αντιμετωπιστεί εδώ και αρκετό καιρό εξακολουθούν να βρίσκονται στην ατζέντα.

«Θα πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα συγχρόνως», τόνισε, επισημαίνοντας ότι και η Ευρώπη καλείται να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές, όπως η ενοποίηση των αγορών και η διαμόρφωση μιας κοινής ενεργειακής πολιτικής. Κατά τον ίδιο, «δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε 27 διαφορετικές χώρες», αλλά απαιτείται η Ευρώπη να λειτουργήσει περισσότερο ως μία ενιαία οντότητα.

Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών μίλησε επίσης στο αυξημένο κόστος που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρώπη, καθώς οι εξελίξεις έχουν επιταχυνθεί και οι ανάγκες, μεταξύ άλλων στον τομέα της άμυνας, έχουν αυξηθεί.

Όπως είπε, αρκετές από τις αλλαγές που απαιτούνται θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσα στους επόμενους μήνες. Αναφερόμενος στην έκθεση Ντράγκι, εκτίμησε ότι είναι πιθανό να προχωρήσει η εφαρμογή σημαντικού μέρους των προτάσεών της. «Δεν μιλάμε για μαύρο ή άσπρο, αλλά η απόσταση θα καλυφθεί», σημείωσε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι υπάρχει πλέον σαφέστερη εικόνα για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.