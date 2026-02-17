Κυρ. Πιερρακάκης από Eurogroup: Να επανεκτιμήσουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ

Οι επείγουσες προτεραιότητες που προσδιόρισαν οι ηγέτες στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας θα τεθούν στο επίκεντρο των επερχόμενων συνεδριάσεων του Eurogroup και πιο συγκεκριμένα, το Ταμείο Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, οι τιμές της ενέργειας και η ανταγωνιστικότητα, δήλωσε ο Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά το τέλος της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στα δυο σημαντικά ζητήματα που συζήτησαν οι υπουργοί στο Eurogroup. Το πρώτο αφορά τον διεθνή ρόλο του ευρώ, τονίζοντας πως «υπήρξε ευρεία συμφωνία ότι ο διεθνής ρόλος του ευρώ είναι σε μεγάλο βαθμό συνάρτηση της προόδου πολλών άλλων προτεραιοτήτων που έχουμε ήδη προσδιορίσει για την ενίσχυση της οικονομίας της ΕΕ, όπως η Ένωση Αποταμίευσεων και Επενδύσεων, η ατζέντα ανταγωνιστικότητας και η ανάπτυξη της ψηφιακής χρηματοδότησης». «Πρέπει να επανεκτιμήσουμε τον ρόλο του νομίσματός μας στο διεθνές νομισματικό σύστημα και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει για την νομισματική μας κυριαρχία και την οικονομική μας ανθεκτικότητα», τόνισε.

Το δεύτερο και «επίκαιρο ζήτημα» αυτής της περιόδου, όπως υπογράμμισε ο κ. Πιερρακάκης, αφορά τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες. Οι υπουργοί της Ευρωζώνης συζήτησαν το θέμα με τον προσκεκλημένο του προέδρου του Eurogroup, υπουργό Οικονομικών του Καναδά Φρανσουά- Φιλίπ Σχαμπάνιε, καθώς και με ην καθηγήτρια Χέλεν Ρέι, η οποία ηγείται της ακαδημαϊκής ομάδας των G7 για τις παγκόσμιες ανισορροπίες. «Όλοι συμφώνησαν με τη θέση της Επιτροπής ότι πρέπει να εξετάσουμε τις παγκόσμιες ανισορροπίες με ευρύ τρόπο. Δεν αφορούν μόνο συγκεκριμένες ροές εμπορίου αγαθών μεταξύ μεμονωμένων χωρών, αλλά το σύνολο των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών διασυνδέσεων».

Σε ερώτηση για τη συμμετοχή του Καναδά, ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε πως «ελπίζουμε να δημιουργούμε γέφυρες και όχι το αντίθετο». «Ένα στοιχείο αυτής της συζήτησης είναι η προώθηση διαλόγου σχετικά με κοινές προκλήσεις για την οικονομική ευημερία και σταθερότητα, πρωτίστως στους G7 και επίσης ευρύτερα στους G20. Έχουμε όλοι κοινό συμφέρον σε αυτόν τον διάλογο, ώστε να μειώσουμε τους γεωοικονομικούς κινδύνους».

Αναφορικά με τις παγκόσμιες ανισορροπίες, ο πρόεδρος του Eurogroup επισήμανε τα στοιχεία του ορισμού, της διαχείρισης και τους διαλόγους, τονίζοντας πως «η ΕΕ προσφέρει προστιθέμενη αξία λόγω των εμπειριών της με τις εσωτερικές ανισορροπίες. Πρέπει να δημιουργηθούν κανάλια επικοινωνίας με όλα τα κρίσιμα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά, για προώθηση της συζήτησης. Στόχος είναι η επίτευξη κοινών ορισμών και προσεγγίσεων».

Ο κ. Πιερρακάκης ρωτήθηκε επίσης για τη σημασία της ομιλίας του υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, στη συνεδρίαση, κατά την οποία ενημέρωσε τους ομολόγους του για νέα πρωτοβουλία που ξεκίνησε από έξι κράτη-μέλη της ΕΕ σχετικά με οικονομικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα. Πρόκειται για τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ιταλία, την Ισπανία και τις Κάτω Χώρες, οι οποίες έχουν συγκροτήσει μια άτυπη ομάδα συντονισμού, γνωστή ως «E6». Στο ερώτημα αν αυτή η πρωτοβουλία συνιστά απειλή, τόνισε «όχι, δεν αποτελεί απειλή», «Πρόκειται για προσωρινή και ανεπίσημη πρωτοβουλία, συμπληρωματική προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ενσωματωμένη σε αυτούς».

Τέλος, το Eurogroup διόρισε τον Φινλανδό Τούομας Σαρανχέιμο, για ακόμη μια θητεία ως Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας του.