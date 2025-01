Κυρ. Μητσοτάκης: Βαθιά θλίψη για την τραγική απώλεια ζωών στην Τουρκία

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ζωών στην πυρκαγιά σε χιονοδρομικό κέντρο στην Τουρκία εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτησή του στα αγγλικά στο Χ εξέφρασε παράλληλα τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε συγκεκριμένα: «Βαθιά θλίψη για την τραγική απώλεια ζωών στην πυρκαγιά στο χιονοδρομικό κέντρο στο Bolu της Τουρκίας. Εκ μέρους της Ελλάδας, εκφράζω τα θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στα αγγλικά:

«Deeply saddened by the tragic loss of lives in the ski resort fire in Bolu, Turkey. On behalf of Greece, I extend heartfelt condolences to the families of the victims and wish a swift recovery to the injured».