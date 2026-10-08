Κυρ. Μητσοτάκης: Θα παραχωρήσει αύριο συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ

Oπρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 8.00 θα παραχωρήσει συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 και στον δημοσιογράφο Άρη Πορτοσάλτε.

Στις 10.30 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας «Στέφανος Μάνος» στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Κυρ. Μητσοτάκης: Mόνο με αυτοδυναμία θα μπορούμε να παίρνουμε αποτελεσματικές αποφάσεις με λογοδοσία

«Ζητούμε αυτοδύναμη κυβερνηση για γρήγορες αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία», ανέφερε σήμερα, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στην Αρναία Χαλκιδικής.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στον ελληνικό λαό να ανανεώσει τη «Συμφωνία Αλήθειας» με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ εξέφρασε τη σιγουριά ότι «και στις εκλογές του 2027, ακόμα μία φορά οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία ως δύναμη σταθερότητας σε ένα ταραγμένο κόσμο, αλλά και ως δύναμη προόδου.

Επίσης, έκανε λόγο για στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα «και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη, δηλαδή οι κάτοικοι της βόρειας Ελλάδας, που εκ των πραγμάτων θερμαίνουν τα σπίτια τους περισσότερο από τους συμπολίτες μας στην Κρήτη».

«Να σας ζητήσω καθώς εισερχόμαστε σε μακρά προεκλογική περίοδο να ανανεώσουμε τη συμφωνία αλήθειας που συνάψαμε το 2019 και επικαιροποιήσαμε το 2023», τόνισε εν συνεχεία ο πρωθυπουργός και σημείωσε πως «Σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα σημαίνει ότι μπορούμε να χτίσουμε μεταρρυθμίσεις».

«Θα μπορούσα να δωσω περισσότερα αλλά έτσι θα πυροβολούσαμε τα πόδια μας. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, λάθη δεν κάνει όποιος δεν κάνει τίποτε, προχωράμε για μια καλύτερη Ελλάδα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μία χώρα που αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο ως παράδειγμα μίας χώρας η οποία ανέκαμψε από την κρίση. Αυτό θα το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού», είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Πάνω σε αυτό θα χτίσουμε, ώστε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας να έχει δικαίωμα να αντικρίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Μπορούμε να τα καταφέρουμε πολύ καλύτερα. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Λάθη δεν κάνει μόνο όποιος δεν κάνει τίποτα. Εμείς έχουμε το θάρρος να τα αναγνωρίζουμε και να τα διορθώνουμε και από κει και πέρα προχωράμε για μία καλύτερη Ελλάδα. Μία Ελλάδα με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μία Ελλάδα της οποίας η φωνή θα μετράει ακόμα περισσότερο στην Ευρώπη, μια Ελλάδα η οποία θα μπορεί να εκπονεί και περιφερειακά σχέδια για κάθε περιφερειακή ενότητα».

Τέλος, αναφερόμενος στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι «οι συνομιλίες με Ρούμπιο επιβεβαίωσαν το βάθος τη στρατηγικής μας σχέσης και πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή».

Επίσης, μίλησε για τα προβλήματα της Χαλκιδικής και έκανε η δική αναφορά στον παριστάμενο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, λέγοντας ότι έζησε τα πρώτα 6 χρόνια στη ζωής του στην Αρναία, είναι επίτιμος δημότης Αριστοτέλη και κατά συνέπεια θα φροντίσει για την αντιμετώπιση των τοπικών θεμάτων.

Αναλυτικά η ομιλία του πρωθυπουργού:

Αγαπητέ μου Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ γι’ αυτή την τόσο θερμή υποδοχή, σε έναν τόπο τον οποίο αγαπώ ιδιαίτερα.

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από αυτό το οποίο είπε ο Δήμαρχος, ο οποίος έκανε μία αναφορά στη χθεσινή παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Marco Rubio, στην Αθήνα, στην οποία πέρασε 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών.

Συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη τον ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου, σε μία ταραγμένη περιοχή.

Όμως η επίσκεψη αυτή συνοδεύτηκε και από μία πολύ σημαντική ομιλία, την οποία έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Πνύκα, με φόντο την Ακρόπολη, στην οποία τόνισε κάτι το οποίο μερικές φορές εμείς το θεωρούμε δεδομένο: το μεγάλο χρέος το οποίο έχει η Δύση και ο δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα, την κλασική Ελλάδα, στους μεγάλους διανοητές, στον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, στους μεγάλους φιλοσόφους, αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έθεσαν τα θεμέλια για τον δυτικό πολιτισμό έτσι όπως τον γνωρίζουμε.

Μας ζήτησε να είμαστε πιο υπερήφανοι γι’ αυτή την παρακαταθήκη μας, να την τιμούμε, να την αναγνωρίζουμε και να την προβάλλουμε περισσότερο.

Ήταν μία ακόμα απόδειξη αυτού που είπε ο Δήμαρχος, ότι μαζί με την ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μεταφράζεται στα F-35, στα Rafale, στις φρεγάτες Belh@rra, στην προστασία των συνόρων μας, υπάρχει κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό. Αυτό είναι η ήπια ισχύς μιας χώρας η οποία έχει κάθε λόγο να τιμά και να είναι υπερήφανη για το ένδοξο παρελθόν της. Δεν επαναπαύεται, όμως, μόνο σε αυτό. Χτίζει, ταυτόχρονα, ένα ελπιδοφόρο μέλλον, μέσα από μία διαδρομή δύσκολη, η οποία συχνά περνά μέσα από συμπληγάδες, η οποία όμως μετά βεβαιότητας μας οδηγεί τελικά σε ένα μεγάλο ξέφωτο.

Ο λόγος για τον οποίον βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας είναι γιατί σε λίγο θα κατευθυνθούμε στις Σκουριές, όπου θα έχω την ευκαιρία να εγκαινιάσω μία επένδυση, για την οποία θυμάμαι καλά ότι σας είχα μιλήσει το καλοκαίρι του 2019, όταν βρέθηκα και πάλι εδώ, στην Αρναία.

Τότε σας έλεγα ότι ως υποψήφια κυβέρνηση προτεραιοποιούμε δύο μεγάλες, εμβληματικές επενδύσεις, που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη στην πατρίδα μας: όχι μόνο μία ανάπτυξη η οποία έρχεται από δημόσιες επενδύσεις, αλλά μία ανάπτυξη η οποία πρώτα και πάνω απ’ όλα κινητοποιεί το ιδιωτικό κεφάλαιο και ειδικά τις επενδύσεις από το εξωτερικό.

Αναφερόμουν τότε στην επένδυση στο Ελληνικό και στην επένδυση της «Ελληνικός Χρυσός» εδώ, στον Δήμο σας. Είμαι πολύ υπερήφανος διότι κοιτάζοντας πια πίσω -αγαπητέ Άδωνι, τότε ήσουν Υπουργός Ανάπτυξης στα πρώτα βήματα της κυβέρνησής μας-, προτεραιοποιήσαμε αυτές τις επενδύσεις οι οποίες πέρασαν μέσα από 40 κύματα. Τελικά, όμως, πέτυχαν και ολοκληρώθηκαν.

Γιατί; Διότι κέρδισαν την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας. Διότι αντιλήφθηκε και η τοπική κοινωνία αλλά και ολόκληρη η κοινωνία της Χαλκιδικής ότι αυτές οι επενδύσεις δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, ότι αυτές οι επενδύσεις, όταν υπάρχει αυστηρή κρατική εποπτεία, μπορούν να κάνουν την ελάχιστη δυνατή ζημιά στο περιβάλλον, διότι ακριβώς αυστηροποιήσαμε τους περιβαλλοντικούς όρους της επένδυσης αυτής, ότι αυτές οι επενδύσεις φέρνουν πολλά λεφτά στα κρατικά και στα δημοτικά ταμεία.

Γιατί εδώ μιλάμε για μια επένδυση η οποία θα παράγει χαλκό και χρυσό και η οποία θα αποφέρει σημαντικότατα έσοδα δισεκατομμυρίων σε βάθος 20ετίας στο ελληνικό Δημόσιο. Αλλά και μια επένδυση η οποία υποχρεώνει, ουσιαστικά, τον επενδυτή σε μια σειρά από σημαντικά ανταποδοτικά έργα, με πρώτον ωφελημένο, φυσικά, τον Δήμο Αριστοτέλη.

Η παρέμβαση η οποία γίνεται εδώ, στην πλατεία, είναι μια μόνο μικρή ένδειξη του πώς μια τέτοια επένδυση έχει τελικά ανταποδοτικό χαρακτήρα και μπορεί να βελτιώσει τις ζωές των κατοίκων του Δήμου που βρίσκεται πιο κοντά στην επένδυση αυτή.

Θα σας έλεγα, λοιπόν, ότι σε αυτή την εικόνα περιγράφεται και συνολικά η φιλοσοφία της κυβέρνησής μας. Έχουμε καταφέρει σήμερα, εν μέσω πολύ δύσκολων καιρών, να έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης πολύ υψηλότερους από αυτούς της υπόλοιπης Ευρώπης. Ταυτόχρονα, έχουμε καταφέρει να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα και δημοσιονομική σταθερότητα.

Θα μου πείτε, γιατί έχει αυτό σημασία για τον κάτοικο της Αρναίας; Έχει μεγάλη σημασία, φίλες και φίλοι, διότι είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε μια αναπτυξιακή οικονομική πολιτική, η οποία επιστρέφει το πλεόνασμα της ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία και ειδικά σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Ξέρω ότι σε λίγες μέρες από τώρα θα αρχίσουμε να προμηθευόμαστε πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρχει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα: και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη, δηλαδή οι κάτοικοι της βόρειας Ελλάδας, που εκ των πραγμάτων θερμαίνουν τα σπίτια τους περισσότερο από τους συμπολίτες μας στην Κρήτη.

Δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά. Δεν θα μπορούσαμε να δαπανήσουμε παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε μέτρα στήριξης της κοινωνίας, αν δεν είχαμε βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά.

Έτσι συνδέονται, λοιπόν, η μεγάλη εικόνα μίας χώρας η οποία παρουσιάζεται σήμερα, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, ως παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη, με τη βελτίωση της καθημερινότητας του κάθε πολίτη.

Όμως, η μεγαλύτερη επιτυχία της πολιτικής μας, φίλες και φίλοι, αυτά τα 7,5 χρόνια, γιατί θυμάμαι όταν είχα έρθει να σας μιλήσω εδώ, στην Αρναία, το 2019, τι είχα προτάξει τότε ως πρώτη προτεραιότητα; Τη δημιουργία πολλών καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας.

Θέλω να θυμίσω -τα έχουμε ξεχάσει- αλλά τότε η ανεργία ήταν στο 18%. Και η ανεργία των νέων ξεπερνούσε το 40%. Και οι νέοι μας ακόμα έφευγαν και πήγαιναν στο εξωτερικό γιατί δεν υπήρχαν καλές δουλειές στην πατρίδα μας. Σήμερα η ανεργία έχει πέσει στο 7,4% και οι νέοι οι οποίοι έφυγαν στο εξωτερικό επιστρέφουν πια στην πατρίδα μας, γιατί εδώ καταλαβαίνουν ότι θα έχουν πολύ καλύτερες προοπτικές.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της πολιτικής μας και αντικατοπτρίζεται στη μεγάλη επένδυση της «Ελληνικός Χρυσός», την οποία θα πάμε να εγκαινιάσουμε σε λίγο.

Θέλω, λοιπόν, με την ευκαιρία αυτή να σας ζητήσω, καθώς σιγά-σιγά εισερχόμαστε σε μία μακρά οιονεί προεκλογική περίοδο, να ανανεώσουμε αυτή τη συμφωνία αλήθειας την οποία για πρώτη φορά συνάψαμε το 2019, την επικαιροποιήσαμε το 2023 σε διπλές εκλογές και είμαι σίγουρος ότι και στις εκλογές του 2027, για ακόμα μία φορά, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία ως δύναμη σταθερότητας σε έναν ταραγμένο κόσμο αλλά και ως δύναμη προόδου.

Διότι η σταθερότητα, θα κλείσω με αυτό φίλες και φίλοι, δεν σημαίνει στασιμότητα. Σταθερότητα είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε μεγάλες, τολμηρές μεταρρυθμίσεις.

Μερικές φορές μάς ρωτούν οι πολίτες: μα γιατί θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση; Γιατί θέλετε να κυβερνάτε μόνοι σας; Μήπως ακούγεται αλαζονικό αυτό;

Η απάντηση την οποία δίνω, φίλες και φίλοι, είναι ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις, με απόλυτη λογοδοσία.

Στέκομαι στη λογοδοσία και θέλω να σας ζητήσω να δείτε αυτά τα οποία έχουμε κάνει, αυτά τα οποία σας είπαμε το 2023, αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε και αν καταφέραμε να τα υλοποιήσουμε. Αν ανατρέξετε στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, θα διαπιστώσετε ότι η συντριπτική πλειονότητα των δεσμεύσεών μας έχει ουσιαστικά υλοποιηθεί. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα.

Έχουμε κερδίσει αυτή την αξιοπιστία, με πολύ κόπο. Δεν θα τη θυσιάσουμε. Θα ήταν πολύ εύκολο για εμένα, ξέρετε, καθώς είμαστε λίγους μήνες από τις εκλογές, να μπω στον πειρασμό να ξοδέψω περισσότερα, να δώσω κάτι από εδώ, να δώσω κάτι από εκεί, να δώσω κάτι παραπέρα. Δεν θα το κάνω, διότι με αυτόν τον τρόπο θα πυροβολούμε τα πόδια μας.

Και σε μία εποχή όπου υπάρχει μεγάλη παγκόσμια αναταραχή στην αγορά των ομολόγων, το τελευταίο το οποίο θα κάνω είναι να ξαναβάλω την Ελλάδα στο «στόχαστρο» των αγορών.

Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μία χώρα που αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη, σε όλον τον κόσμο ως παράδειγμα μιας χώρας η οποία ανέκαμψε από την κρίση. Αυτό θα το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Πάνω σε αυτό θα χτίσουμε και κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας έχει κάθε δικαίωμα να αντικρίζει το μέλλον με αισιοδοξία.

Μπορούμε να τα καταφέρουμε πολύ καλύτερα. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Λάθη δεν κάνει μόνο αυτός που δεν κάνει τίποτα. Εμείς έχουμε το θάρρος να τα αναγνωρίζουμε και να τα διορθώνουμε. Από εκεί και πέρα προχωράμε για μια καλύτερη Ελλάδα, μια Ελλάδα με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μία Ελλάδα της οποίας η φωνή θα μετράει ακόμα περισσότερο στην Ευρώπη.

Και μία Ελλάδα η οποία θα μπορεί να εκπονεί και περιφερειακά σχέδια για κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Όπως το είπες καλά, Πρόεδρέ μου, θα έρθουμε εδώ στη Χαλκιδική να το παρουσιάσουμε, τι θα κάνουμε για το νερό, τι θα κάνουμε για τον πρωτογενή τομέα, τι κάνουμε για όλα αυτά, γιατί κάνουμε ήδη πολλά.

Έχουμε βέβαια και τη χαρά, και να κλείσω με αυτό, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, υπεύθυνος και για θέματα αλιείας -γιατί είχαμε τη χαρά να δούμε και τους αλιείς μας εδώ-, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έχει περάσει τα έξι του πρώτα χρόνια στην Αρναία. Επομένως, είναι και επίτιμος δημότης, έχει έναν λόγο παραπάνω να ασχοληθεί μαζί σας και με τη Χαλκιδική.

Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη.

Τα χαιρετίσματά μου ειδικά στα νέα παιδιά. Βλέπω αρκετά νέα παιδιά εδώ, τα οποία είναι μαζί μας, και την ΟΝΝΕΔ μας και θέλω να θυμίσω: όποιοι είστε γεννημένοι το 2010, ψηφίζετε σε αυτές τις εκλογές. Και το 2009, φυσικά και το 2008 και το 2007. Αλλά και τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2010 ψηφίζουν σε αυτές τις εκλογές. Εγώ δεν θα τους πω τι να ψηφίσουν, γιατί έχουν και κρίση και μυαλό. Θα τους πω απλά να πάνε να ψηφίσουν, να συμμετέχουν, να διαμορφώνουν οι ίδιοι το μέλλον που τους αξίζει.

Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.»

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν στην πλατεία της Αρναίας ο δήμαρχος Αριστοτέλη, Στέλιος Βαλιάνος, και κάτοικοι.

Ο κ. Βαλιάνος τον καλωσόρισε στη γη του Αριστοτέλη, στην πύλη εισόδου στο παγκόσμιο σύμβολο του χριστιανισμού, το Άγιον ‘Ορος, και στον τόπο που ανθεί μακεδονική τέχνη.

Παραβρέθηκαν οι υπουργοί Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, οι υφυπουργοί παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης και Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, οι βουλευτές Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Ιωάννης Γιώργος, Φάνης Παπάς, οι αντιπεριφεριάρχες Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης.

Κυρ. Μητσοτάκης στους αλιείς: Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σας στηρίξουμε – Θα ασχοληθώ προσωπικά

Με εκπροσώπους του αλιευτικού κλάδου στην Αρναία Χαλκιδικής συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με το επίκεντρο της συζήτησης να βρίσκεται στην οικονομική στήριξη των αλιέων.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος και τόνισε ότι η Πολιτεία θα εξετάσει πρόσθετα μέτρα στήριξης. «Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως σημείωσε, η χώρα βρίσκεται σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «ο κλάδος της αλιείας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία». Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί, σημειώνοντας ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξουν επιπλέον μέτρα.

«Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις, θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα, εντός των επόμενων ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι», ανέφερε.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε σημαντική τη συμβολή του αλιευτικού κλάδου στην παραγωγική δραστηριότητα. «Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε, είστε ένας παραγωγικός κλάδος», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους των αλιέων ότι η κυβέρνηση θα καταβάλει προσπάθεια για την περαιτέρω στήριξή τους. «Να ξέρετε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε. Ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια, όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμύλια Χαλδικής

Σε κλίμα κατάνυξης πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμύλια Χαλκιδικής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την άφιξή του στον προαύλιο χώρο της μονής, τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο Γέροντας Ελισαίος, η Ηγουμένη Γερόντισσα Νικοδήμη, καθώς και μέλη της μοναστικής κοινότητας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Μητσοτάκης μετέβη μέσω του ελαιώνα στο Καθολικό της Μονής, όπου άναψε κερί και προσκύνησε στον χώρο του τάφου του Γέροντα Αιμιλιανού. Στη συνέχεια, στον προαύλιο χώρο του Ναού, τον υποδέχθηκε το σύνολο της αδελφότητας, η οποία απαρτίζεται από περίπου 120 μοναχές.

Εντός του Ναού, ο πρωθυπουργός προσκύνησε την εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, πλησίον της Αγίας Τράπεζας. Ακολούθησε η καθιερωμένη δέηση, με την ανάκρουση του «Ευλογητός», του απολυτίκιου του Ευαγγελισμού και του Πολυχρονίου.

Κατά την προσφώνηση του Γέροντα Ελισαίου και την αντιφώνησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τις μοναχές για το σπουδαίο πνευματικό και κοινωνικό τους έργο, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων: «Βρίσκουμε εδώ στιγμές περισυλλογής και δύναμης να συνεχίσουμε σε δύσκολες στιγμές».

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής στο Καθολικό, ο πρωθυπουργός κατευθύνθηκε στο Συνοδικό της Μονής, στον χώρο του παλαιού μετοχίου, για το καθιερωμένο κέρασμα.