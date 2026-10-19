Κυρ. Μητσοτάκης: Θα μιλήσει αύριο στα εγκαίνια του νέου κτηρίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

Οπρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 10.30, θα μιλήσει στα εγκαίνια του νέου κτηρίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», στην Αγία Παρασκευή.

Κυρ. Μητσοτάκης από Λαύριο: Η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει στις εποχές της κοινωνικής αναταραχής και του λαϊκισμού

Την ανάγκη διατήρησης της πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια συναντήσεών του με πολίτες στο Λαύριο, εξαπολύοντας παράλληλα αιχμές κατά του λαϊκισμού και όσων, όπως ανέφερε, υπόσχονται λύσεις για όλα τα προβλήματα χωρίς να αναλαμβάνουν ευθύνη.

«Σε μία εποχή που πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα κοινωνικής αναταραχής, η Ελλάδα παραμένει μια χώρα πυλώνας σταθερότητας», τόνισε ο πρωθυπουργός, διαμηνύοντας ότι η χώρα δεν πρέπει να επιστρέψει στις συνθήκες της προηγούμενης δεκαετίας.

«Η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ πίσω στις εποχές της μεγάλης κοινωνικής αναταραχής, στις εποχές των λαϊκιστών που κάποιοι μας έταζαν ότι μπορούν, “με έναν νόμο και με ένα άρθρο”, να σκίζουν μνημόνια, σε εποχές όπου το ψέμα κυριαρχούσε στον δημόσιο διάλογο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακρίβεια και στήριξη των νοικοκυριών

Αναφερόμενος στις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει για τη στήριξη των νοικοκυριών, παρά τις δυσκολίες που προκαλεί η διεθνής ακρίβεια.

«Όταν όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες δοκιμάζονται από την παγκόσμια ακρίβεια, η χώρα μας έχει τη δημοσιονομική δυνατότητα να μπορεί να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά», σημείωσε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα, απορρίπτοντας τις υποσχέσεις άμεσης επίλυσης όλων των δυσκολιών.

«Ο κόσμος έχει προβλήματα, δεν κλείνουμε τα μάτια μας. Αλλά νοιαζόμαστε, προσπαθούμε, κάνουμε το καλύτερο. Μάγοι δεν είμαστε να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Όποιος σας τάζει ότι μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα σας λέει ψέματα», επισήμανε, προσθέτοντας ότι «αυτοί που υπόσχονται τα πάντα είναι αυτοί που το κάνουν διότι πολύ απλά δεν είναι υπεύθυνοι για τίποτα».

Το μήνυμα για τις εκλογές του 2027

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την κυβερνητική πολιτική με τον εκλογικό ορίζοντα του 2027, παρουσιάζοντας τη Νέα Δημοκρατία ως την πολιτική δύναμη που, κατά την εκτίμησή του, μπορεί να συνδυάσει την άμεση ανακούφιση των πολιτών με μια προοπτική βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης.

«Εμείς είμαστε η μόνη σήμερα πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να ανακουφίσει τους πολίτες άμεσα, αλλά μπορεί να τους δώσει και ένα όραμα και μια ελπίδα για καλύτερες μέρες μετά τις εκλογές του 2027», υπογράμμισε.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην πολιτική συμπεριφορά της κυβέρνησης κατά το επόμενο διάστημα, σημειώνοντας ότι «θα πορευτούμε από εδώ και στο εξής με την ίδια σεμνότητα που πρέπει να μας διακρίνει».

«Η γνώμη της Ελλάδας μετράει στην Ευρώπη»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στον ευρωπαϊκό ρόλο της Ελλάδας, με αφορμή τις συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις έχει αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα, επικαλούμενος τις ελληνικές προτάσεις για τη μεταναστευτική πολιτική.

Όπως ανέφερε, σε ένα δύσκολο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποδείχθηκε ότι «η γνώμη της Ελλάδος μετράει», επισημαίνοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε θέση να καταθέτει προτάσεις για το μεταναστευτικό οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, υιοθετούνται ως ευρωπαϊκή πολιτική.

«Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους επιμένουν να υπονομεύουν το κύρος της χώρας», κατέληξε ο πρωθυπουργός.